Значна частина російських спортсменів входять до складу Центрального спортивного клубу армії РФ. Тому абсолютно неприпустимо дозволяти участь росіян у міжнародних змаганнях.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що під час літніх Олімпійських ігор у Токіо (Японія) росіяни завоювали 71 медаль. При цьому 45 із них виграли спортсмени, які є членами Центрального спортивного клубу російської армії.

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– Армії, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує і грабує. Ось кого несвідомий МОК хоче виставити під білим прапором і допустити до змагань, – наголосив Кулеба.

Russia won 71 medals in Tokyo Olympics. 45 of them were won by athletes who are also members of the Central Sports Club of the Russian Army. The army that commits atrocities, kills, rapes, and loots. This is whom the ignorant IOC wants to put under white flag allowing to compete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 30, 2023

Варто зазначити, що Центральний спортивний клуб є автономною установою Міноборони РФ. Тож значна частина російських спортсменів є військовослужбовцям російської армії.

Позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розкритикував і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Звертаючись до голови МОК Томаса Баха, він назвав комітет “промоутером війни”.

– МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань… МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю, – написав Подоляк у своєму Twitter.

#МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань… МОК із задоволенням дивиться на те, як Рф знищує ????????, а потім пропонує ???????? трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства.

Очевидно, що ru-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть ???????? кров’ю. Так, пане #Бах? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023

Що відомо про можливий допуск росіян до змагань

25 січня Міжнародний олімпійський комітет оголосив про консультації з приводу допуску до спортивних змагань представників РФ та Білорусі під “нейтральним прапором”. В МОК аргументують такий крок “об’єднавчою місією Олімпійського руху”.

Президент МОК Томас Бах не виключав, що російські та білоруські спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція).

У зв’язку з цим міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт допустив можливість бойкоту українськими спортсменами Олімпійських ігор-2024 .

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ має припинити терор проти нашої країни, і лише після цього можна розмовляти про якийсь допуск до спортивних змагань.