Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Представники армії вбивць: Кулеба пояснив, чому не можна пускати на змагання спортсменів РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Значна частина російських спортсменів входять до складу Центрального спортивного клубу армії РФ. Тому абсолютно неприпустимо дозволяти участь росіян у міжнародних змаганнях.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що під час літніх Олімпійських ігор у Токіо (Японія) росіяни завоювали 71 медаль. При цьому 45 із них виграли спортсмени, які є членами Центрального спортивного клубу російської армії.

Зараз дивляться

– Армії, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує і грабує. Ось кого несвідомий МОК хоче виставити під білим прапором і допустити до змагань, – наголосив Кулеба.

Варто зазначити, що Центральний спортивний клуб є автономною установою Міноборони РФ. Тож значна частина російських спортсменів є військовослужбовцям російської армії.

Позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розкритикував і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Звертаючись до голови МОК Томаса Баха, він назвав комітет “промоутером війни”.

– МОК – промоутер війни, убивств і руйнувань… МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю, – написав Подоляк у своєму Twitter.

Читайте
Є моменти, важливіші за спорт: шведські лижниці готові до бойкоту в разі допуску спортсменок з РФ

Що відомо про можливий допуск росіян до змагань

25 січня Міжнародний олімпійський комітет оголосив про консультації з приводу допуску до спортивних змагань представників РФ та Білорусі під “нейтральним прапором”. В МОК аргументують такий крок “об’єднавчою місією Олімпійського руху”.

Президент МОК Томас Бах не виключав, що російські та білоруські спортсмени можуть взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція).

У зв’язку з цим міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт допустив можливість бойкоту українськими спортсменами Олімпійських ігор-2024 .

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що РФ має припинити терор проти нашої країни, і лише після цього можна розмовляти про якийсь допуск до спортивних змагань.

Читайте
Починаємо марафон чесності: Зеленський розкритикував главу МОК за бажання повернути росіян на Олімпіаду

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка