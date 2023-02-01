Лютий, 01 в 20:39

Бронзова призерка Олімпійських ігор, тенісистка Еліна Світоліна закликала не допускати спортсменів із країни-агресора Росії та атлетів її пособниці Білорусі.

Про це екстретя ракетка світу написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Олімпійські ігри – це найбільша мрія та найвищий привілей для спортсменів. Це найбільша платформа для залучення та різноманітності у спорті, яка привертає увагу світу. Пам’ятаючи про це, ми повинні забороняти російських і білоруських спортсменів, посилаючи рішуче повідомлення всьому світу, що ми єдині в санкціях, запроваджених проти Росії та Білорусі, і що є наслідки за огидні дії їхніх урядів, – написала Світоліна.

Тенісистка наголосила, що життя представників країн-агресора не може залишатися нормальним. Світ, а також російський та білоруський народи не можуть не знати про звірства, які вони чинять в Україні.

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Світоліна зазначила, що у бої загинув одна з висхідних зірок української легкої атлетики Володимир Андрощук, який вже ніколи не зможе реалізувати свій потенціал чи мрію на Іграх.

— То чому російські та білоруські спортсмени повинні отримати свій шанс, коли їхні уряди позбавляють шансу невинних людей і спортсменів? – резюмувала Світоліна.

Наприкінці січня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував заяву, в якій допустив ймовірність повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

В Україні відреагували на таку заяву МОК і заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024. Президент Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо недопущення атлетів з Росії та Білорусі до участі в Іграх-2024 у Парижі.