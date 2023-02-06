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Факти / Спорт

Рада звернулась до МОК із вимогою заборонити участь атлетів з РФ та Білорусі в Олімпіаді

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Олимпийские кольца
Фото: Depositphotos

Верховна Рада звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з вимогою заборонити участь в Олімпійських іграх спортсменам із країн-агресорів Росії та Білорусі.

Відповідне звернення підтримали 324 народних депутати, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

— Поки триває війна, а Росія знищує український народ, участь російських та білоруських спортсменів буде виглядати як підтримка війни та умиротворення агресора, — написав нардеп.

Український парламент також звернувся до парламентів світу, національних олімпійських комітетів і міжнародних спортивні федерацій із закликом відредагувати та заборонити участь спортсменів цих двох країн до завершення збройної агресії проти України.

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Наприкінці січня МОК опублікував заяву, в якій допустив ймовірність повернення російських та білоруських атлетів до міжнародних змагань під нейтральним прапором.

В Україні відреагували на таку заяву МОК і заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024. Володимир Зеленський написав листа президенту Франції Еммануелю Макрону щодо недопущення атлетів з Росії та Білорусі до участі в Іграх-2024 у Парижі.

3 лютого прем’єр-міністри трьох балтійських країн, Латвії, Литви та Естонії, закликали МОК заборонити російським та білоруським спортсменам змагатися в Олімпійських іграх-2024.

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Джерело: Олексій Гончаренко

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