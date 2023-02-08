Скандинавські країни виступили проти повернення росіян до міжнародних змагань

Олімпійські комітети п’яти скандинавських країн підтримали заклик залишити чинною заборону росіянам та білорусам брати участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року.

Про це йдеться у спільній заяві Олімпійського та Паралімпійського національних комітетів Норвегії, Швеції, Ісландії, Фінляндії та Данії.

— Ситуація в Україні не змінилася. Зараз не найкращий час для розгляду питання про їхнє повернення, – зазначається у заяві.

Вони також засудили пошуки шляхів для повернення спортсменів з цих двох країн на тлі повномасштабної війни, що триває на території України.

Зараз дивляться

Нещодавно Міжнародний олімпійський комітет допустив ймовірність участі росіян та білорусів в Олімпіаді під нейтральним прапором.

В Україні відреагували на таку заяву МОК і заявили про готовність бойкотувати Олімпіаду-2024.

Минулого тижня Латвія, Литва, Естонія та Польща висловилися проти включення спортсменів з Росії та Білорусі, яких дискваліфікували зі змагань після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що участь спортсменів з двох країн у 2024 році буде “неприйнятною”, а міністр спорту та туризму Польщі очікує, що щонайменше 40 країн будуть бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо туди допустять росіян, що зробить саму подію “безглуздою”.

Уряд Сполученого Королівства засудив план МОК та заявив, що “світ віддаляється від реальності війни”.