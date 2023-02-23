Хочемо покласти свої життя на футбольному полі і так віддячити воїнам – тренер Шахтаря

Лютий, 23 в 16:20

Сьогодні, 23 лютого,у Франції донецький Шахтар зіграє матч-відповідь раунду плейоф Ліги Європи проти Ренна.

На передматчевій пресконференції головний тренер гірників Ігор Йовічевіч сказав, що команді доводилося готуватися до матчів та виступати в умовах війни.

Хорватський наставник зауважив, що команда вдячна українській армії, яка б’ється зараз за свободу країни, тоді як вони битимуться за результат у матчі, щоб віддячити їм за це.

Зараз дивляться

— Від першого дня нашої подорожі, яка почалася пів року тому, ми завжди навіть на тренуваннях, а не лише на матчах, відчуваємо величезну відповідальність перед українським народом, перед Україною, перед воїнами, які б’ються за нашу свободу. І тут подяка їм щодня і сто разів на день.

За його словами, команда хотіла б, щоб українські захисники, коли дивляться їхні матчі, відчували гордість, пишалися б їхньою битвою, боротьбою, яку вони дають на футбольному полі, попри результат.

— Футбол – це є гра, врешті-решт це гра. А те, що відбувається зараз в Україні, – це життя. Тому ми хочемо покласти свої життя на футбольному полі і так віддячити воїнам за те, що вони роблять для нас там, де дійсно показують свій характер та волелюбність. Ми разом сильніші. І все, що ми робимо і робили останні пів року, – це так ми віддячували ЗСУ, людям, які б’ються за нас, віддають свої життя за нас.

Він додав, що гравці Шахтаря всього лише грають у футбол, але грають із серцем і віддають останні сили на полі, щоб захисники, коли дивляться ті 95 хвилин, пишалися ними.

— Це є наша відповідальність у завтрашньому матчі і в майбутніх, поки триває ця жахлива війна, яка, я хочу, щоб закінчилась, – зауважив Йовічевіч.

Перший матч Шахтар – Ренн закінчився перемогою гірників з рахунком 2:1. Українська команда забили два м’ячі ще у першому таймі, але пропустила один після перерви.