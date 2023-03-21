Понад тисячу українських біженців запросили на гру відбору Євро-2024 Англія – Україна

Березень, 21 в 18:11

Понад 1 тис. українських біженців та сім’ї, які їх прихистили, отримали запрошення від Футбольної асоціації Англії відвідати матч відбіркового турніру Євро-2024 Англія – Україна, який відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Запрошення отримали учасники урядової програми Житло для України, яку було започатковано минулого року.

Наразі у Великій Британії перебуває близько 117 тис. українських біженців, багато з них проживають у людей, які зголосилися відкрити свої домівки тим, хто втікає від війни.

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На Вемблі очікується аншлаг. Повідомляється, що 85-тисячна арена буде заповнена під зав’язку. Окрім запрошених українців за програмою очікується, що гру відвідають ще 4,2 тис. українських вболівальників.

– Протягом останнього року Велика Британія стояла пліч-о-пліч із народом України. Тисячі людей зіграли свою роль, щедро приймаючи українців у своїх домівках, і ми продовжуємо робити все можливе, щоб підтримати всіх тих, хто перемістився через незаконну війну Путіна, – сказав міністр спорту Британії Стюарт Ендрю.

Матч Англія – Україна стане першим для синьо-жовтих у цьому році. Він відбудеться у неділю, 26 березня. На початку березня УАФ оприлюднила список гравців, викликаних на підготовку до цієї зустрічі.