Троє українців виступлять на Гран-прі з фехтування у Сеулі попри рішення FIE

Троє українських фехтувальників виступлять на Гран-прі у Сеулі, оскільки на ці змагання не заявлені представники Росії та Білорусі.

До заявки України увійшли Андрій Ягодка, Юрій Цап та Ольга Харлан.

Гран-прі з фехтування на шаблях у південнокорейському Сеулі, який відбудеться 27-29 квітня, є одним із перших турнірів, на якому діє дозвіл Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо виступів атлетів з держави-агресора та її союзника.

Цей турнір є рейтингом, а здобуті на ньому очки враховуватимуться до загального рейтингу, який є основним у відборі на літню Олімпіаду-2024 у Парижі.

У коментарі Суспільному Ягодка сказав, що українські спортсмени не до кінця були певні, що зможуть виступити у Південній Кореї.

— За тиждень закриваються заявки. Тобто, в останній день ми дивилися – нікого (з росіян та білорусів, – Ред.) немає. Плюс наше міністерство подало нас десь за день до (закриття, – Ред.) заявок. Вони закрилися, коли не було Росії та Білорусі. Тому вирішили їхати. Є нюанс, що вони можуть заявитися в останній день десь, але це досить тупо. Найімовірніше, якби вони були, то мали б заявитися у ці терміни, які є регламентовані, – сказав Ягодка.

На початку березня 2023 року Міжнародна федерація фехтування скасувала заборону для атлетів з РФ та Білорусі виступати на турнірах. Якби представники цих країн заявилися на Гран-прі у Сеулі, це б унеможливило виступи українських спортсменів через наказ Міністерства молоді та спорту.

Після рішення FIE допустити представників цих двох країн Україна оскаржила його у Спортивному арбітражному суді.

Через рішення FIE Французька федерація фехтування (FFE) оголосила про скасування Кубка світу з чоловічої шпаги, а Федерація фехтування Норвегії ухвалила рішення бойкотувати змагання, в яких братимуть участь представники РФ та Білорусі.

Джерело : Суспільне

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