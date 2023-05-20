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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хейні штовхнув Ломаченка під час битви поглядів: на американця чекає покарання

Ломаченко - Хейні
Фото: Getty Images

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні штовхнув українця Василя Ломаченка під час заключної битви поглядів напередодні бою у Лас-Вегасі, який відбудеться в ніч на 21 травня.

Коли боксери зустрілися віч-на-віч, американець щось говорив Василю, після чого сильно штовхнув його у груди та залишив сцену.

Глядачі, присутні на медіазаході, освистали Хейні за таку поведінку.

Перед битвою поглядів відбулося також зважування. Обидва боксери вклалися у ліміт легкої ваги. Хейні показав 61,1 кг, а Ломаченко – 61,2 кг.

За даними ESPN, на Хейні чекає покарання за поштовх. Атлетична комісія штату Невада планує подати скаргу до своєї прокуратури для проведення дисциплінарного слухання.

Найімовірніше, на Хейні, який має гарантовано отримати за бій $4 млн, чекає штраф.

Комісія також зажадала повторного медичного обстеження для Ломаченка, щоб підтвердити його готовність до поєдинку.

Нагадаємо, на кону бою стоятимуть чемпіонські пояси, якими володіє американець. Факти ICTV розповідали, де можна безкоштовно подивитися бій Ломаченко – Хейні в Україні.

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Джерело: ESPN
Бокс, Василь Ломаченко
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