Хейні штовхнув Ломаченка під час битви поглядів: на американця чекає покарання

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні штовхнув українця Василя Ломаченка під час заключної битви поглядів напередодні бою у Лас-Вегасі, який відбудеться в ніч на 21 травня.

Коли боксери зустрілися віч-на-віч, американець щось говорив Василю, після чого сильно штовхнув його у груди та залишив сцену.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023