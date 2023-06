На Ролан Гаррос освистали Світоліну за відмову тиснути руку Соболенко – реакція Еліни

Українська тенісистка Еліна Світоліна не потисла руку білорусці Аріні Соболенко після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос із рахунком 4:6, 4:6.

Після матчу білоруська тенісистка, яка виступає під нейтральним прапором, демонстративно чекала українку біля сітки, але Еліна її проігнорувала. Світоліна потисла руку судді на вишці та пішла збирати речі.

Після цього трибуни почали освистувати дії Еліни.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals!

The two do not share a handshake at the net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ

— Eurosport (@eurosport) June 6, 2023