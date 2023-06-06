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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Ролан Гаррос освистали Світоліну за відмову тиснути руку Соболенко – реакція Еліни

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна не потисла руку білорусці Аріні Соболенко після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос із рахунком 4:6, 4:6.

Після матчу білоруська тенісистка, яка виступає під нейтральним прапором, демонстративно чекала українку біля сітки, але Еліна її проігнорувала. Світоліна потисла руку судді на вишці та пішла збирати речі.

Після цього трибуни почали освистувати дії Еліни.

На пресконференції після гри Світоліна сказала, що не збирається продавати свою країну заради симпатій людей.

— Не знаю, чому Соболенко чекала на мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію. Чи підігріла вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так, – сказала Світоліна.

Вона додала, що не збирається усім подобатися, має свою позицію та дотримується її.

У першому колі Ролан Гаррос інша українка Марта Костюк теж не подала руки Соболенко. Від трибун послідувала аналогічна реакція зі свистом у бік нашої тенісистки.

Еліна Світоліна, Ролан Гаррос, Теніс
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