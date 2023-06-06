На Ролан Гаррос освистали Світоліну за відмову тиснути руку Соболенко – реакція Еліни

Українська тенісистка Еліна Світоліна не потисла руку білорусці Аріні Соболенко після поразки у чвертьфіналі Ролан Гаррос із рахунком 4:6, 4:6.

Після матчу білоруська тенісистка, яка виступає під нейтральним прапором, демонстративно чекала українку біля сітки, але Еліна її проігнорувала. Світоліна потисла руку судді на вишці та пішла збирати речі.

Після цього трибуни почали освистувати дії Еліни.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! The two do not share a handshake at the net #RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ — Eurosport (@eurosport) June 6, 2023

На пресконференції після гри Світоліна сказала, що не збирається продавати свою країну заради симпатій людей.

— Не знаю, чому Соболенко чекала на мене біля сітки. Мені здається, що я досить чітко висловлювала свою позицію. Чи підігріла вона цим ситуацію на трибунах? На жаль, думаю, що так, – сказала Світоліна.

Вона додала, що не збирається усім подобатися, має свою позицію та дотримується її.

У першому колі Ролан Гаррос інша українка Марта Костюк теж не подала руки Соболенко. Від трибун послідувала аналогічна реакція зі свистом у бік нашої тенісистки.

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