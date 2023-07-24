Україна допускає участь атлетів у відборі до Олімпіади-2024, якщо там будуть росіяни – є умова

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що в Україні розглядають відмову від бойкоту змагань, де беруть участь російські чи білоруські спортсмени.

Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами Гутцайта, вже розпочалися перемовини зі всеукраїнськими федераціями та спортсменами.

Він зазначив, що причиною скасування бойкоту, оголошеного у квітні 2023 року, може стати офіційне незапрошення Росії та Білорусі на літню Олімпіаду-2024 в Париж.

— Звісно, нам потрібно брати участь зараз у всіх кваліфікаційних змаганнях. Якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри-2024, ми зараз розглядаємо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань, – сказав Гутцайт.

МОК раніше наголошував, що атлети з Росії та Білорусі можуть виступити на Іграх у Парижі лише у нейтральному статусі, а країни не запросять через накладені санкції.

13 квітня Міністерство молоді та спорту заборонило українським збірним брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі. Рішення стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.

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