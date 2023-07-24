Україна допускає участь атлетів у відборі до Олімпіади-2024, якщо там будуть росіяни – є умова
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що в Україні розглядають відмову від бойкоту змагань, де беруть участь російські чи білоруські спортсмени.
Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.
За словами Гутцайта, вже розпочалися перемовини зі всеукраїнськими федераціями та спортсменами.
Він зазначив, що причиною скасування бойкоту, оголошеного у квітні 2023 року, може стати офіційне незапрошення Росії та Білорусі на літню Олімпіаду-2024 в Париж.
— Звісно, нам потрібно брати участь зараз у всіх кваліфікаційних змаганнях. Якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри-2024, ми зараз розглядаємо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань, – сказав Гутцайт.
МОК раніше наголошував, що атлети з Росії та Білорусі можуть виступити на Іграх у Парижі лише у нейтральному статусі, а країни не запросять через накладені санкції.
13 квітня Міністерство молоді та спорту заборонило українським збірним брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі. Рішення стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик