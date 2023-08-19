Офіційно: Руслан Маліновський перейшов до італійського Дженоа

Один із лідерів збірної України з футболу Руслан Маліновський – новий гравець італійського клубу Дженоа.

У ФК офіційно повідомили, що український півзахисник марсельського Олімпіка перейшов на правах оренди з правом викупу.

???? Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 04/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Ruslan! ???????? pic.twitter.com/QoORCvvsQb — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 19, 2023

Руслан Маліновський перебрався до Марселя на початку січня 2023 року. Українець перейшов до французького клубу з Аталанти на правах оренди з обов’язковим правом викупу.

Фото: Genoa CFC

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