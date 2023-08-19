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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Офіційно: Руслан Маліновський перейшов до італійського Дженоа

Руслан Маліновський

Один із лідерів збірної України з футболу Руслан Маліновський – новий гравець італійського клубу Дженоа.

У ФК офіційно повідомили, що український півзахисник марсельського Олімпіка перейшов на правах оренди з правом викупу.

Руслан Маліновський перебрався до Марселя на початку січня 2023 року. Українець перейшов до французького клубу з Аталанти на правах оренди з обов’язковим правом викупу.

Фото: Genoa CFC

Дженоа, Збірна України, Олімпік, Руслан Маліновський, Трансфер, Футбол
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