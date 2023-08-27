Через поцілунок: ФІФА відсторонила президента федерації футболу Іспанії Рубіалеса

Президента федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса тимчасово відсторонили від будь-якої футбольної діяльності на час дисциплінарного розгляду, який було розпочато через те, що він поцілував футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо.

Про це повідомляють на сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Рубіалесу рекомендовано утриматися від контактів або спроб зв’язатися з Ермосо та її близьким оточенням. Аналогічну рекомендацію надано федерації футболу Іспанії та її посадовим особам.

Дисциплінарний комітет ФІФА не надаватиме жодної додаткової інформації про перебіг розглядів, доки не буде ухвалено остаточного рішення.

– ФІФА підтверджує свою абсолютну прихильність до поваги до недоторканності всіх людей і тому найрішучішим чином засуджує будь-яку поведінку, що суперечить цьому, – йдеться у повідлмленні.

Зазначимо, що Луїс Рубіалес поцілував Дженніфер Ермосо після перемоги збірної Іспанії на жіночому чемпіонаті світу з футболу просто під час церемонії нагородження.

Футболістка сказала, що не давала згоди на поцілунок і це трапилося проти її волі. За словами Рубіалеса, поцілунок був спонтанним і стався “за обопільною згодою”.

Рубіалес відмовився йти у відставку. На знак протесту майже весь тренерський штаб жіночої збірної Іспанії вирішив піти зі свої посад.

11 тренерів і технічний персонал оприлюднили спільну заяву, в якій засудили поведінку Луїса Рубіалеса.

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