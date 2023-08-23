Надсилали фото та замовили бензопилу: Харлан розповіла про атаку росіян після скандалу на чемпіонаті світу

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла, що після скандалу на чемпіонаті світу, коли вона відмовилася тиснути руку спортсменці з РФ Анні Смірновій, росіяни намагалися їй помститися.

Зокрема, вони почали зламувати сторінки Харлан у соціальних мережах.

– Мені просто на телефон почали приходити якісь коди підтвердження. Вони взяли десь мій номер телефону, мою пошту, і почали розносити її. Я побачила перший дзвінок, там +79. Я знаю, що це русня, і я така: Що за хрінь? Бачу, якийсь хлопець. Не братиму, – сказала Харлан в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Пізніше росіяни почали дзвонити спортсменці, а потім – надсилати повідомлення. Харлан зізналась, що спокійно прийняла цю ситуацію і відразу блокувала всі невідомі контакти.

– Потім вони почали фотографії надсилати, які я не відкривала, але бачила суть. Я думаю, що це були загиблі. Наші чи не наші, я не знаю. Також з Нової пошти мені почали приходити повідомлення, що до мене йде якась посилка. Вони замовляли щось, намагалися мене кошмарити. Мені замовили бензопилу і хотіли, щоб я за неї ще й заплатила, – розповіла Харлан, зазначивши, що така атака тривала близько тижня.

Нагадаємо, 27 липня Ольга Харлан на старті змагань в індивідуальній шаблі на ЧС перемогла росіянку Анну Смірнову, але відмовилася тиснути їй руку. За це FIE вирішила відсторонити українку – їй дали чорну картку.

Наступного дня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну кваліфікацію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

А згодом стало відомо і про рішення FIE щодо призупинення дискваліфікації.

Харлан виступила з командою та посіла на змаганнях четверте місце, поступившись команді Республіки Корея у поєдинку за бронзу.

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