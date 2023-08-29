Чи був поцілунок Рубіалеса у губи сексуальним насильством? В Іспанії розпочали розслідування

Прокурори вищого кримінального суду Іспанії розпочали попереднє розслідування за фактом того, що президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес насильно поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо після перемоги на жіночому чемпіонаті світу-2023.

Розслідування розпочали через те, що цей прецедент може вважатися злочином сексуального насильства.

– Прокурори Національного суду розпочали попереднє розслідування для вивчення фактів, які можуть становити злочин сексуального насильства, – йдеться у заяві суду.

Зазначається, що прокурори зв’яжуться з Ермосо, щоб запропонувати їй можливість подати позов протягом 15 днів.

– З огляду на публічні заяви, зроблені Дженніфер Ермосо, сексуальний контакт з нею з боку Рубіалеса не був обопільним, – йдеться в заяві суду.

Після перемоги Іспанії на жіночому Мундіалі у Сіднеї 20 серпня Рубіалес силоміць поцілував Ермосо у губи під час медальної церемонії. Це спричинило масову негативну реакцію у світі.

Пізніше Ермосо заявила, що цей поцілунок змусив її відчути себе “вразливою і схожою на жертву нападу”, а в заяві в соціальних мережах вона описала його як “імпульсивну, мачо-акцію, недоречну та без будь-якої згоди з мого боку”.

На вихідних ФІФА відсторонила Рубіалеса від виконання обов’язків президента іспанської футбольної федерації (RFEF) на 90 днів. Йому наказали утримуватися від контактів з Ермосо та її близькими.

28 серпня регіональні президенти (RFEF) попросили відстороненого Рубіалеса з посади через цей скандал. Також у понеділок інформаційне агентство Efe повідомило, що мати Рубіалеса разом із сестрою зачинилася в церкві Divina Pastora в місті Мотріл. Жінка заявила, що продовжуватиме голодування, поки “нелюдське і криваве полювання йде на її сина”.

Джерело : France24

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