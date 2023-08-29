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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Промоутер Усика оцінив ймовірність успіху апеляції команди Дюбуа

Олександр Красюк
Фото: УНІАН

Промоутер українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк не вірить, що апеляція команди британця Даніеля Дюбуа матиме вплив на результат бою у Вроцлаві.

– Нуль відсотків або незадовільна ймовірність успіху, – сказав Красюк в інтерв’ю Sky Sports, відповідаючи на питання про ймовірність успішної апеляції команда Дюбуа.

Усик переміг Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді та зберіг титули й чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBA Super, WBO у надважкій вазі.

На початку п’ятого раунду британець вдарив українця у пах. Рефері зарахував його як удар нижче пояса та дав п’ять хвилин Усику на відновлення.

Команда Дюбуа вважає, що удар був у межах правил. Промоутер британця Френк Уоррен планує оскаржити результат у WBA, сподіваючись на матч-реванш або скасування результатів бою, оскільки Дюбуа був обов’язковим претендентом за версією WBA.

29 серпня Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оголосила свій вердикт за підсумками бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа щодо скандального епізоду у п’ятому раунді. Там заявили про правильне рішення рефері на ринзі у суперечливому епізоді.

Джерело: Boxing Scene
Бокс, Олександр Усик
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