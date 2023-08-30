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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хизувалася, а потім оббрехала? З’явилася перша реакція футболістки на поцілунок з Рубіалесом

Дженні Ермосо

Іспанське видання El Mundo оприлюднило відео, що було знято нібито через дві години після переможного матчу жіночої збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу.

Під час церемонії нагородження президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес поцілував у губи футболістку Дженніфер Ермосо, що спричинило бурхливу негативну реакцію у світі. Ба більше, через інцидент з необачним поцілунком Іспанією прокотилася хвиля протестів.

Видання зазначає, що ролик демонструє жартівливе ставлення щодо цього поцілунку.

Відео, тривалістю майже дві хвилини, починається з того, що Ермосо стоїть в автобусі, дивиться на свій мобільний телефон та каже: Як Ікер і Сара. Річ у тім, що на екрані можна розгледіти, що фото поцілунку Рубіалеса та Ермосо зіставили з поцілунком ексголкіпера Ікера Касільяса та його тодішньої дівчини та телеведучої Сари Карбонеро після перемоги Іспанії на ЧС-2010 у ПАР.

Потім вона сказала комусь із партнерів по команді: Ви що, не бачили?, продовжуючи пояснювати, що Рубіалес, “схвильований схопив мене ось так”. Водночас вона жестикулювала і показувала руками, як це було.

На кадрах також зафіксовані емоції тренера після перемоги на Мундіалі. У кадрі лунають уривки Campeonas, campeonas, oé oé oé oé та La Cucaracha. Також було чути крики kiss, kiss! (поцілунок, поцілунок) і presi, presi (президент).

Наприкінці відео випливає, що в автобусі тоді був і сам Рубіалес, який у якийсь момент сказав: Припиніть, мені соромно.

Нагадаємо, через інцидент із поцілунком ФІФА відсторонила Рубіалеса від виконання обов’язків президента іспанської футбольної федерації на 90 днів. Йому наказали утримуватися від контактів з Ермосо та її близькими.

А прокурори вищого кримінального суду Іспанії розпочали попереднє розслідування за фактом того, що Рубіалес насильно поцілував у губи Ермосо після перемоги на жіночому чемпіонаті світу-2023. Розслідування розпочали, щоб з’ясувати, чи варто вважати цей поцілунок злочином сексуального насильства.

Джерело: El Mundo

Скриншот: відео El Mundo

Жіночий футбол, Збірна Іспанії, Футбол, Чемпіонат світу
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