Коли я у формі, то здатна кидати виклик: Світоліна анонсувала перерву у виступах

Перша ракетка України Еліна Світоліна оголосила про перерву у виступах після припинення участі у третьому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open-2023).

Спортсменка останньою з представниць нашої країни завершила виступи в одиночному розряді турніру серії Grand Slam, поступившись третьому номеру світового рейтингу Джессіці Пегулі зі США у трьох сетах.

— Я задоволена своїм рівнем, але зараз хочу взяти перерву, аби фізично відновитися та повернутися. Коли я фізично у формі, то здатна кидати виклик (топовим, – Ред.) тенісисткам. І рейтинг прийде, — сказала Світоліна після матчу з Пегулою.

За її словами, скільки часу на це знадобиться вона обговорюватиме з лікарями та командою.

Світоліна зазначила, що у її планах повністю відновитися після травми стопи, яка турбувала її після виступів на Вімблдоні-2023. Через це ушкодження вона була змушена пропустити турнір WTA 1000 у Цинциннаті.

Єдиною українкою, яка продовжує боротьбу за один з титулів US Open-2023 залишається Марта Костюк. 4 вересня у парі з румунською тенісисткою Єлена Габріела Русе вони спробують вийти до чвертьфіналу. Їм протистоятиме американський дует Коко Гауф/Джессіка Пегула.

Серед великих турнірів WTA після US-Open у поточному сезоні ще будуть змагання серії WTA 1000 у мексиканській Гвадалахарі та у китайському Пекіні. Жіночий тенісний сезон закриватиме Підсумковий турнір WTA, який стартує 24 жовтня.

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