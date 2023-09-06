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Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком – інсайдери злили текст

Усик Дюбуа
Фото: Getty Images

Промоутер британського боксера Даніеля Дюбуа Френк Воррен розповів, що вони подали апеляцію на поєдинок Усик – Дюбуа, в якому британець програв технічним нокаутом.

Команда Дюбуа вважає, що у п’ятому раунді британець відправив Усика у нокдаун, хоча рефері зафіксував удар нижче пояса.

— Ми завершили роботу та подали апеляцію. Тепер WBA має її розглянути. У найгіршому випадку, гадаю, вони оголосять реванш, – сказав Воррен.

Згодом інсайдер Ден Рафаель оприлюднив частину тексту апеляції, де, на думку Дюбуа та його команди, суддя повинен був розпочати відлік у скандальному епізоді, а Усик не встиг би оговтатися за 10 секунд, що призвело б нокауту.

Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком – текст

Фото: Ден Рафаель

Інсайдер вказав, що “маячня Воррена починається з пункту 2 апеляції, де робиться безглузде припущення, що Усик не піднявся б, якби рефері визнав, що це був легальний удар в корпус від Дюбуа (чого не було)”.

— Приблизно на 20-й секунді п’ятого раунду Дюбуа завдав удару по корпусу, який відправив Усика на канвас і, мабуть, зробив Даніеля чемпіоном у надважкій вазі. Однак Пабон помилково вирішив, що цей удар був нижче. Замість нокауту Усику було надано тривалий час на відновлення, який дозволив йому відновити сили та безперешкодно продовжити бій, – йдеться в апеляції.

У п’ятому раунді бою Усик – Дюбуа британець вдарив українця у пах. Рефері зарахував його як удар нижче пояса та дав п’ять хвилин Усику на відновлення. Команда Дюбуа вважає, що удар був у межах правил.

29 серпня WBA оголосила вердикт за підсумками бою між Усиком та Дюбуа щодо епізоду у п’ятому раунді. Там заявили про правильне рішення рефері на ринзі у суперечливому епізоді.

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