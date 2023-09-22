Такий вигляд має “русскій мір”: український клуб показав світлини стадіону після окупації
Футбольний клуб Кристал із Херсона показав наслідки повномасштабного російського вторгнення на територію України.
У своїх соціальних мережах херсонський клуб продемонстрував стан домашньої арени, яка вміщує 3,4 тис. глядачів, після окупації російськими загарбниками.
— Наш дім. До приходу “рускава міра” і після, – підписала два знімки пресслужба клубу.
Такий вигляд стадіон мав до повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
А цю світлину зроблено вже після приходу на Херсонщину росіян.
З останньої світлини помітно, що на відновлення стадіону клубу знадобиться певний час. Загарбники не лише знищили газон стадіону, а й продовжують руйнувати обстрілами його трибуни.
ЗМІ писали, що під час тимчасової окупації російські терористи не давали можливості працівникам стадіону за ним доглядати.
Нагадаємо, у березні 2022 року внаслідок обстрілу російських військ було зруйновано стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові.
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