Українка Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду у Токіо
Українка Надія Кіченок стартувала з перемоги у парному розряді на турнірі WTA 500 у столиці Японії Токіо.
На цих змаганнях вона виступає у дуеті з господаркою кортів Мію Като. Спортсменки вперше грають разом.
До чвертьфіналу пара Кіченок/Като пробилися, обігравши японський тандем Юко Кавагуті та Юкі Найто у двох партіях з рахунком 7:6 (7:2), 6:1.
Спортсменки провели на корті одну годину і 20 хвилин. Під час матчу україно-японський дует зробив чотири брейки та програв два гейми на своїх подачах.
Після перемоги у стартовому матчі Като дякувала рідним трибунам, кланяючись публіці. У мережі поділилися милим відео, як Мію вчить Надію робити правильно уклін на знак подяки. Ймовірно, японцям на трибунах сподобався такий жест від української спортсменки.
Принаймні, у кадр моменту потрапила журналістка на корті для післяматчевого коментаря, у якої була усмішка на обличчі.
У чвертьфіналі турніру в Токіо Кіченок і Като зіграють проти дуету “нейтральних” росіянок Вероніка Кудерметова/Анастасія Павлюченкова.
– Спочатку я мала грати у парі з іншою спортсменкою, але вона була травмована. Тому я кинулася шукати когось іншого десь за три дні до дедлайну. Кіченок була на турнірі в Осаці, тож я подумала, що вона залишиться в Азії, і звернулася до неї. Вона відповіла, що хоче зіграти зі мною – ми так і зробили, – розповіла Като після гри, пише Yahoo Japan.
До речі, Като є переможницею цьогорічного Ролан Гаррос у змішаному розряді, а Кіченок тріумфувала у змішаному розряді на Вімблдоні-2023.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко