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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українка Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду у Токіо

Кіченок Като

Українка Надія Кіченок стартувала з перемоги у парному розряді на турнірі WTA 500 у столиці Японії Токіо.

На цих змаганнях вона виступає у дуеті з господаркою кортів Мію Като. Спортсменки вперше грають разом.

До чвертьфіналу пара Кіченок/Като пробилися, обігравши японський тандем Юко Кавагуті та Юкі Найто у двох партіях з рахунком 7:6 (7:2), 6:1.

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Спортсменки провели на корті одну годину і 20 хвилин. Під час матчу україно-японський дует зробив чотири брейки та програв два гейми на своїх подачах.

Після перемоги у стартовому матчі Като дякувала рідним трибунам, кланяючись публіці. У мережі поділилися милим відео, як Мію вчить Надію робити правильно уклін на знак подяки. Ймовірно, японцям на трибунах сподобався такий жест від української спортсменки.

Принаймні, у кадр моменту потрапила журналістка на корті для післяматчевого коментаря, у якої була усмішка на обличчі.

У чвертьфіналі турніру в Токіо Кіченок і Като зіграють проти дуету “нейтральних” росіянок Вероніка Кудерметова/Анастасія Павлюченкова.

Спочатку я мала грати у парі з іншою спортсменкою, але вона була травмована. Тому я кинулася шукати когось іншого десь за три дні до дедлайну. Кіченок була на турнірі в Осаці, тож я подумала, що вона залишиться в Азії, і звернулася до неї. Вона відповіла, що хоче зіграти зі мною ми так і зробили, – розповіла Като після гри, пише Yahoo Japan.

До речі, Като є переможницею цьогорічного Ролан Гаррос у змішаному розряді, а Кіченок тріумфувала у змішаному розряді на Вімблдоні-2023.

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Теніс, Токіо
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Ольга Чайко
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