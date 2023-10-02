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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чи є пункт про реванш? Промоутер розкрив цікаву деталь угоди на бій Усик – Ф’юрі

Усик - Ф'юрі
Фото: Getty Images

Українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф’юрі проведуть два поєдинки, а не один. Боксери погодилися підписати контракт з опцією реваншу.

Такою інформацією поділився британський промоутер Едді Хірн в коментарі YouTube-каналу iFL.TV.

На кону бою Усик – Ф’юрі стоятимуть пояси WBO, WBA та IBF, якими володіє українець, та пояс чемпіона за версією WBC, який є у британця.

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Деталі підписаних угод сторони не розголошують. Оскільки Хірн не причетний до цього поєдинку як промоутер, то поділився чутками з-за лаштунків.

— Я чув, що існує пункт про матч-реванш, яким би не був результат першого поєдинку, – сказав Хірн.

Якщо він має рацію, то вболівальники можуть очікувати на два бої за титул абсолютного чемпіона світу у боксі за участю Усика та Ф’юрі. Пункт про матч-реванш дозволить боксерові його активувати після поразки і призначити другий бій.

Нагадаємо, про проведення бою Усик – Ф’юрі оголосили у п’ятницю, 29 вересня. Він відбудеться 23 грудня або в січні 2024 року у столиці Саудівської Аравії – Ріяді.

Раніше промоутери розкрили деякі деталі, що стосуються гонорарів боксерів за бій Усик – Ф’юрі.

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Джерело: iFL.TV

Бокс, Едді Хірн, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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