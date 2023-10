Костюк створила сенсацію на турнірі у Пекіні, обігравши сьому ракетку світу

Українка Марта Костюк вийшла до третього кола тенісних змагань WTA 1000 у Пекіні з призовим фондом $8,127,389.

У двох сетах вона обіграла сьому ракетку світу Онс Жабер із Тунісу з рахунком 7:6 (7:5), 6:1.

Матч тривав одну годину та 18 хвилин, за які Марта п’ять разів подала на виліт та припустилася п’ятьох подвійних помилок. У її суперниці жодного ейсу та три подвійні помилки.

Її суперниця повела з брейком на першій подачі, але за рахунку 5:4 українка змогла взяти подачу Жабер та дотиснути її на тайбрейку.

У другому сеті Марта не залишила шансів сьомій ракетці світу, взявши всі її подачі менш як за пів години. Жабер взяла лише один розіграш українки.

One of the biggest wins of her career @marta_kostyuk ousts Jabeur in Beijing to progress to the Round of 16!#ChinaOpen pic.twitter.com/dUj9zH6LHM

— wta (@WTA) October 3, 2023