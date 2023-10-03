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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Костюк створила сенсацію на турнірі у Пекіні, обігравши сьому ракетку світу

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Українка Марта Костюк вийшла до третього кола тенісних змагань WTA 1000 у Пекіні з призовим фондом $8,127,389.

У двох сетах вона обіграла сьому ракетку світу Онс Жабер із Тунісу з рахунком 7:6 (7:5), 6:1.

Матч тривав одну годину та 18 хвилин, за які Марта п’ять разів подала на виліт та припустилася п’ятьох подвійних помилок. У її суперниці жодного ейсу та три подвійні помилки.

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Її суперниця повела з брейком на першій подачі, але за рахунку 5:4 українка змогла взяти подачу Жабер та дотиснути її на тайбрейку.

У другому сеті Марта не залишила шансів сьомій ракетці світу, взявши всі її подачі менш як за пів години. Жабер взяла лише один розіграш українки.

Це була друга очна зустріч спортсменок у кар’єрі. У першій, яка відбулася на початку 2023 року на турнірі в Аделаїді, Жабер обіграла українку на стадії чвертьфіналу.

У стартовому колі Костюк здобула вольову перемогу над італійкою Елізабеттою Коччаретто.

Наступною суперницею Костюк стане “нейтральна” росіянка Людмила Самсонова, яка посідає 22-гу сходинку рейтингу WTA.

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