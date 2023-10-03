Мудрик відзначився дебютним голом за Челсі в АПЛ
Вінгер Челсі та збірної України з футболу Михайло Мудрик відзначився першим голом за лондонський клуб. Це сталося у матчі сьомого туру чемпіонату Англії у матчі проти Фулгема на виїзді.
Ця гра стала 24-ю для українця у футболці синіх.
Мудрик відкрив рахунок у матчі на 18-й хвилині після пасу від Леві Колвілла. Українець вийшов віч-на-віч із голкіпером суперника та відправив м’яча у сітку воріт суперника. У перерві гри Михайла замінили.
Досі в активі українця за Челсі було лише дві гольові передачі.
У підсумку Челсі здобув перемогу над Фулгемом з рахунком 2:0. На 19-й хвилині відзначився також албанський форвард синіх Армандо Броха.
Михайло Мудрик став сьомим українцем, який відзначився голом у межах АПЛ. Із представників України, які зараз грають за клуби англійської Прем’єр-ліги, забили по одному м’ячу ще два – Олександр Зінченко та Віталій Миколенко.
Після семи турів Челсі йде на одинадцятому місці в турнірній таблиці АПЛ, маючи 7 очок. Лідером залишається Манчестер Сіті (18), слідом йдуть Тоттенгем (17), Арсенал (17) та Ліверпуль (16).
У січні 2023 року Мудрик перебрався до Челсі із донецького Шахтаря за €100 млн. Він підписав контракт на 8,5 років – до 30 червня 2030 року.
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