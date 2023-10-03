Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду

15-річна Анна Лащевська виборола першу жіночу ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці.

Це сталося за підсумками кваліфікації в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу у бельгійському Антверпені.

Щоб здобути путівку, необхідно було потрапити до 14 найкращих гімнасток, які ще не відібралися на Ігри-2024 за результатами командного багатоборства на ЧС-2023.

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Лащевська посіла загальне 38-ме місце в індивідуальному багатоборстві з результатом 50.666 бала. Її квота на Олімпіаду є іменною. Ця ліцензія єдина, яку Україна виборола у жіночій спортивній гімнастиці на ЧС-2023.

Що відомо про Анну Лащевську?

15-річна спортсменка родом із Івано-Франківська. Минулоріч на юніорському чемпіонаті Європи вона здобула золото у вправах на колоді.

На дорослому рівні вона почала виступати з 2023 року. У березні на етапі Кубка світу у катарській Досі вона виборола золото на різновисоких брусах та срібло на колоді.

Раніше чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики виборола командну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Наші гімнасти вибороли останню вакантну путівку.

Командна ліцензія дасть змогу заявити на Олімпіаду п’ятьох гімнастів.

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