Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
15-річна Анна Лащевська виборола першу жіночу ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці.
Це сталося за підсумками кваліфікації в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу у бельгійському Антверпені.
Щоб здобути путівку, необхідно було потрапити до 14 найкращих гімнасток, які ще не відібралися на Ігри-2024 за результатами командного багатоборства на ЧС-2023.
Лащевська посіла загальне 38-ме місце в індивідуальному багатоборстві з результатом 50.666 бала. Її квота на Олімпіаду є іменною. Ця ліцензія єдина, яку Україна виборола у жіночій спортивній гімнастиці на ЧС-2023.
Що відомо про Анну Лащевську?
15-річна спортсменка родом із Івано-Франківська. Минулоріч на юніорському чемпіонаті Європи вона здобула золото у вправах на колоді.
На дорослому рівні вона почала виступати з 2023 року. У березні на етапі Кубка світу у катарській Досі вона виборола золото на різновисоких брусах та срібло на колоді.
Раніше чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики виборола командну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Наші гімнасти вибороли останню вакантну путівку.
Командна ліцензія дасть змогу заявити на Олімпіаду п’ятьох гімнастів.
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