Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду

Анна Лащевська
Фото: Getty Images

15-річна Анна Лащевська виборола першу жіночу ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці.

Це сталося за підсумками кваліфікації в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу у бельгійському Антверпені.

Щоб здобути путівку, необхідно було потрапити до 14 найкращих гімнасток, які ще не відібралися на Ігри-2024 за результатами командного багатоборства на ЧС-2023.

Зараз дивляться

Лащевська посіла загальне 38-ме місце в індивідуальному багатоборстві з результатом 50.666 бала. Її квота на Олімпіаду є іменною. Ця ліцензія єдина, яку Україна виборола у жіночій спортивній гімнастиці на ЧС-2023.

Що відомо про Анну Лащевську?

15-річна спортсменка родом із Івано-Франківська. Минулоріч на юніорському чемпіонаті Європи вона здобула золото у вправах на колоді.

На дорослому рівні вона почала виступати з 2023 року. У березні на етапі Кубка світу у катарській Досі вона виборола золото на різновисоких брусах та срібло на колоді.

Раніше чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики виборола командну ліцензію на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Наші гімнасти вибороли останню вакантну путівку.

Командна ліцензія дасть змогу заявити на Олімпіаду п’ятьох гімнастів.

Гімнастика, Олімпіада, Олімпійські ігри
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна виборола останню вакантну командну ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Ілля Ковтун
Польща хоче стати господаркою літньої Олімпіади-2036
Анджей Дуда
Українка Ус здобула путівку на Олімпіаду-2024 у веслувальному слаломі
Вікторія Ус
Остаточне рішення щодо участі українських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі ще не ухвалено – Гутцайт
Олімпійські ігри
Ще один рекорд: українець Желтяков виграв другу медаль юніорського ЧС з плавання
Олександр Желтяков

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Українка Лащевська виборола першу жіночу ліцензію у спортивній гімнастиці на Олімпіаду
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь