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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Велика Британія та Ірландія залишилися єдиними претендентами на проведення Євро-2028

трофей чемпіонату Європи з футболу
Фото: Getty Images

Велика Британія та Ірландія залишилися єдиними претендентами на проведення Євро-2028 після того, як Туреччина відкликала свою заявку. Про це повідомило видання Sky Sports.

Офіційне оголошення від УЄФА щодо господарів двох чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках відбудеться 10 жовтня.

В УЄФА підтвердили, що Туреччина може подати спільну заявку з Італією на проведення Євро-2032, і тому країна відкликала свою кандидатуру на проведення чемпіонату Європи у 2028 році.

Зараз дивляться

— Після оголошення 28 липня про бажання італійської та турецької федерацій подати спільну заявку на проведення Євро-2032 керівництво УЄФА сьогодні написало обом асоціаціям, щоб підтвердити, що їхня спільна заявка була належним чином отримана і буде передана для оцінки та розгляду виконкомом, – йдеться у заяві УЄФА.

Також зазначається, що заявка Футбольної асоціації Туреччини на проведення Євро-2028 відкликана.

У квітні було підтверджено стадіони для проведення турніру у Британії та Ірландії. У заявці такі арени: Вемблі (Лондон), Мілленіум (Кардіфф), Тоттенгем Готспур (Лондон), Етіхад (Манчестер), Евертон (Ліверпуль), Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл), Вілла Парк (Бірмінгем), Гемпден Парк (Глазго), Авіва (Дублін) та Касемент Парк (Белфаст).

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Джерело: Sky Sports
Ірландія, Велика Британія, УЄФА, Футбол, Чемпіонат Європи
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