Саудівська Аравія подала заявку на проведення ЧС-2034 – ФІФА знову звинуватили у корупції

Саудівська Аравія повідомила листом УЄФА про намір подати заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2034 році.

Це підтвердив глава Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) Ясер Аль-Мішехал.

– Минулого тижня ми оголосили про наші амбіції щодо проведення чемпіонату світу з футболу 2034 року, тож ця офіційна заявка продовжує наш шлях до втілення мрій нашого народу в реальність, – заявив Ясер Аль-Мішехал.

У заяві SAFF йдеться, що їхня заявка “допоможе об’єднати світ через футбол”.

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За словами Ясера Аль-Мішехала, понад 70 країн-членів ФІФА з різних континентів публічно пообіцяли підтримати заявку королівства.

ФІФА вже “продала” ЧС саудитам?

Видання Daily Mail повідомило, що ЧС-2034 у Саудівській Аравії “не просто можливий, це практично вирішена справа”. Джерело видання заявило: Гроші знову зробили свою справу, і ця подія принесе ФІФА мільярди.

Раніше ФІФА оголосила, що ЧС-2034 відбудеться в Азії або Океанії. Після цього оголошення Саудівська Аравія підтвердила свою заявку.

Очікується, що Саудівська Аравія отримає більшість із 47 голосів в Азії та всі 54 голоси в Африці.

Крім того, Daily Mail пише, що президент ФІФА Джанні Інфантіно близький до правителя Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана. Керманич світового футболу очікує, що “в найближчі роки в казну ФІФА у вигляді спонсорських угод потечуть мільярди саудівських грошей”.

Минулого тижня ФІФА оголосила, що чемпіонат світу-2030 відбудеться у шести країнах та на трьох континентах. Матчі відкриття відбудуться в Аргентині, Парагваї та Уругваї, а решта турніру – у Марокко, Іспанії та Португалії.

Якщо заявка Саудівської Аравії матиме успіх, то королівство може стати другою арабською державою-господаркою футбольного Мундіалю. Попередній ЧС-2022 приймала держава Перської затоки – Катар. Тоді ФІФА звинувачували у продажності через вибір господарки турніру.

Джерело : ESPN

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