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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Футболіст Ювентуса отримав бан на 7 місяців через нелегальні ставки

Ніколо Фаджолі
Фото: Depositphotos

Півзахисник туринського Ювентуса та збірної Італії Ніколо Фаджолі отримав семимісячну дискваліфікацію за ставки на нелегальних платформах.

Про це повідомила пресслужба Італійської федерації футболу (FIGC) у вівторок, 17 жовтня.

Загальний термін дискваліфікації становить 12 місяців, п’ять з яких умовні. Також 22-річний Фаджолі має сплатити штраф у розмірі €12,5 тис.

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Крім того, він погодився пройти шестимісячний курс лікування від лудоманії та відвідати щонайменше 10 публічних зустрічей з організаціями та групами, де допомагають залежним від азартних ігор. На них, в межах покарання, він має розповісти про свій досвід.

Футболіста могли дискваліфікувати на три роки, але він пішов на співпрацю, визнав свою провину та уклав угоду з Італійською футбольною федерацією.

 

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Допис, поширений NICOLÓ FAGIOLI (@nicolofagioli)

Федеральна прокуратура здійснюватиме контроль за дотриманням цих зобов’язань футболістом і в разі виявлення порушень вживатиме заходів у межах своєї компетенції. Якщо Фаджолі порушить угоду, то FIGC її розірве та продовжить дисциплінарне провадження в органах спортивної юстиції.

Минулого тижня стало відомо, шо Ніколо Фаджолі перебуває під слідством через нелегальні азартні ігри. Згодом стало відомо, що прокуратура Турина веде слідчі дії проти ще двох футболістів Сандро Тоналі та Ніколо Дзаньоло.

Ніколо Фаджолі зіграв у шести з восьми матчів Ювентуса у Серії А цього сезону. У листопаді 2022 року він дебютував за збірну Італії, вийшовши на заміну у виїзному товариському матчі проти Албанії (3:1). На поточний збір він опинився поза заявкою Скуадри Адзури, водночас Тоналі та Дзаньоло були вилучені зі списку гравців на матчі проти Мальти та Англії.

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Азартні ігри, Збірна Італії, Футбол
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