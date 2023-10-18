Україна здобула вольову перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024

Збірна України обіграла команду Мальти у матчі восьмого туру кваліфікації Євро-2024. Гра відбулася у мальтійському селищі Та-Калі на Національному стадіоні та завершилася з рахунком 3:1.

Перший гол у матчі несподівано забила Мальта після провалу в обороні нашої команди. На 12-й хвилині Пол Мбонг відірвався від захисників та пробив у сітку воріт – Анатолій Трубін не врятував.

Під завісу першого тайму мальтійці створили автогол. Після удару Георгія Судакова м’яч у власні ворота переправив Раян Камензулі. Гравець Мальти намагався вибити кулястого, але послизнувся та зрізав його у сітку воріт.

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Через п’ять хвилин Михайло Мудрик заробив пенальті, яке успішно реалізував Артем Довбик.

Після перерви гра була не менш нервовою ніж на старті зустрічі – у підопічних Сергія Реброва мало, що вдавалося в атаці, а натомість моментами довелося попотіти у захисті. Втім фінальну крапку у грі поставив Михайло Мудрик, який з-за меж штрафного забив свій перший гол в офіційному матчі за національну команду.

Мальта – Україна – 1:3

Мальта: Бонелло, Камензулі, Жан Борг, Пепе, Стів Борг, Дж. Мбонг (Аттар, 79), Н. Мускат (Крістенсен, 69), Янкам, Гійом’є, П. Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатаріано, 68);

Бонелло, Камензулі, Жан Борг, Пепе, Стів Борг, Дж. Мбонг (Аттар, 79), Н. Мускат (Крістенсен, 69), Янкам, Гійом’є, П. Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатаріано, 68); Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (Сваток, 46), Забарний, Караваєв (Зубков, 76), Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Ванат (Конопля, 67), Довбик.

Трубін, Миколенко, Матвієнко (Сваток, 46), Забарний, Караваєв (Зубков, 76), Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Ванат (Конопля, 67), Довбик. Голи: Мбонг, 13 – Камензулі, 38 (авт.) Довбик, 43 (пен.) Мудрик, 85

У турнірній таблиці групи С збірна України зараз йде другою, маючи в активі 13 очок. Лідером залишається Англія (16), третьою йде Італія (10). У паралельному матчі команда трьох левів здолала скуадру адзуру (3:1) та достроково оформила собі вихід у фінальну частину чемпіонату Європи.

Наступну й останню гру у відборі синьо-жовті проведуть проти команди Італії у Леверкузені (Німеччина) 20 листопада.

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