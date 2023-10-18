Україна здобула вольову перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024
Збірна України обіграла команду Мальти у матчі восьмого туру кваліфікації Євро-2024. Гра відбулася у мальтійському селищі Та-Калі на Національному стадіоні та завершилася з рахунком 3:1.
Перший гол у матчі несподівано забила Мальта після провалу в обороні нашої команди. На 12-й хвилині Пол Мбонг відірвався від захисників та пробив у сітку воріт – Анатолій Трубін не врятував.
Під завісу першого тайму мальтійці створили автогол. Після удару Георгія Судакова м’яч у власні ворота переправив Раян Камензулі. Гравець Мальти намагався вибити кулястого, але послизнувся та зрізав його у сітку воріт.
Через п’ять хвилин Михайло Мудрик заробив пенальті, яке успішно реалізував Артем Довбик.
Після перерви гра була не менш нервовою ніж на старті зустрічі – у підопічних Сергія Реброва мало, що вдавалося в атаці, а натомість моментами довелося попотіти у захисті. Втім фінальну крапку у грі поставив Михайло Мудрик, який з-за меж штрафного забив свій перший гол в офіційному матчі за національну команду.
Мальта – Україна – 1:3
- Мальта: Бонелло, Камензулі, Жан Борг, Пепе, Стів Борг, Дж. Мбонг (Аттар, 79), Н. Мускат (Крістенсен, 69), Янкам, Гійом’є, П. Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатаріано, 68);
- Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (Сваток, 46), Забарний, Караваєв (Зубков, 76), Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Ванат (Конопля, 67), Довбик.
- Голи: Мбонг, 13 – Камензулі, 38 (авт.) Довбик, 43 (пен.) Мудрик, 85
У турнірній таблиці групи С збірна України зараз йде другою, маючи в активі 13 очок. Лідером залишається Англія (16), третьою йде Італія (10). У паралельному матчі команда трьох левів здолала скуадру адзуру (3:1) та достроково оформила собі вихід у фінальну частину чемпіонату Європи.
Наступну й останню гру у відборі синьо-жовті проведуть проти команди Італії у Леверкузені (Німеччина) 20 листопада.
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