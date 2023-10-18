Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна здобула вольову перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024

Збірна України
Фото: УАФ

Збірна України обіграла команду Мальти у матчі восьмого туру кваліфікації Євро-2024. Гра відбулася у мальтійському селищі Та-Калі на Національному стадіоні та завершилася з рахунком 3:1.

Перший гол у матчі несподівано забила Мальта після провалу в обороні нашої команди. На 12-й хвилині Пол Мбонг відірвався від захисників та пробив у сітку воріт – Анатолій Трубін не врятував.

Під завісу першого тайму мальтійці створили автогол. Після удару Георгія Судакова м’яч у власні ворота переправив Раян Камензулі. Гравець Мальти намагався вибити кулястого, але послизнувся та зрізав його у сітку воріт.

Зараз дивляться

Через п’ять хвилин Михайло Мудрик заробив пенальті, яке успішно реалізував Артем Довбик.

Після перерви гра була не менш нервовою ніж на старті зустрічі – у підопічних Сергія Реброва мало, що вдавалося в атаці, а натомість моментами довелося попотіти у захисті. Втім фінальну крапку у грі поставив Михайло Мудрик, який з-за меж штрафного забив свій перший гол в офіційному матчі за національну команду.

Мальта – Україна – 1:3

  • Мальта: Бонелло, Камензулі, Жан Борг, Пепе, Стів Борг, Дж. Мбонг (Аттар, 79), Н. Мускат (Крістенсен, 69), Янкам, Гійом’є, П. Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатаріано, 68);
  • Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко (Сваток, 46), Забарний, Караваєв (Зубков, 76), Сидорчук, Зінченко (Піхальонок, 87), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Ванат (Конопля, 67), Довбик.
  • Голи: Мбонг, 13 – Камензулі, 38 (авт.) Довбик, 43 (пен.) Мудрик, 85

У турнірній таблиці групи С збірна України зараз йде другою, маючи в активі 13 очок. Лідером залишається Англія (16), третьою йде Італія (10). У паралельному матчі команда трьох левів здолала скуадру адзуру (3:1) та достроково оформила собі вихід у фінальну частину чемпіонату Європи.

Наступну й останню гру у відборі синьо-жовті проведуть проти команди Італії у Леверкузені (Німеччина) 20 листопада.

Збірна України, Мальта, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Футболіст Ювентуса отримав бан на 7 місяців через нелегальні ставки
Ніколо Фаджолі
Пам’яті жертв теракту у Брюсселі: всі матчі відбору Євро-2024 розпочнуться хвилиною мовчання
поліція біля Вемблі
Абрамович затримує переказ: виручені від продажу Челсі майже $3 млрд досі заморожені
Роман Абрамович
ЗМІ дізналися, хто отримає Золотий м’яч у 2023 році
Ліонель Мессі
Мальта – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
тренування збірної України

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
СБУ зловили зрадницю у Херсоні | Результат виборів в Польщі | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна здобула вольову перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Україна здобула вольову перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
Україна здобула вольову перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Україна здобула вольову перемогу над Мальтою у матчі відбору на Євро-2024
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь