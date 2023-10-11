Відбір на Євро-2024: Україна прийме Італію у німецькому Леверкузені
Збірна України з футболу проведе заключний матч у кваліфікації Євро-2024 проти команди Італії у німецькому місті Леверкузен.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
Номінальний домашній матч синьо-жовтих відбудеться 20 листопада о 21:45 за київським часом. Команди зіграють на полі БайАрени, яка є домашнім стадіоном ФК Баєр 04.
– На прохання Української асоціації футболу керівництво клубу Баєр люб’язно погодилося надати свій стадіон для організації такого поєдинку, – йдеться у повідомленні.
Про початок продажу квитків буде додатково повідомлено на офіційних ресурсах УАФ і Баєра.
Нагадаємо, найближчу гру у відборі на Євро-2024 збірна України проведе проти команди Північної Македонії у Празі 14 жовтня. Факти ICTV розповідали, які канали та платформи транслюватимуть матч Україна – Північна Македонія.
До речі, національний гімн України перед матчем у Празі виконає фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець.
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