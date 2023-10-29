Хочу зробити з ним фото: Усик зустрівся з Емінемом у Саудівській Аравії

Український боксер та чемпіон світу за версіями IBF, WBA та WBO Олександр Усик зустрівся із легендарним американським реп-виконавцем Емінемом у Саудівській Аравії, де відбудеться бій між Тайсоном Ф’юрі та Френсісом Нганну.

Подивитися бій Ф’юрі – Нганну прибули легенди боксу, такі як Оскар Де Ла Хоя, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Менні Пакьяо, футболіст Криштіану Роналду, боєць UFC Конор МакГрегор, колишні футболісти Луїш Фігу, Ріо Фердінанд та Роналдо, репери Емінем та Lil Baby.

— Я знаю людей, які тут є. Тут Майк Тайсон, старі зірки боксу, бійці UFC, музиканти. Я трішки нервую. Але я знаю Емінема. Я хочу зробити з ним фото, – сказав Усик в коментарі iFLTV.

Згодом український боксер повідомив, що його бажання здійснилося, опублікувавши в сторіс в Instagram селфі із музичним виконавцем, прикріпивши до фото його легендарний трек Lose Yourself.

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А майбутній суперник Усика британець Тайсон Ф’юрі напередодні зустрівся із зіркою португальського футболу Криштіану Роналду.

Раніше Факти ICTV розповідали, де в Україні можна подивитися бій Ф’юрі – Нганну. Очікується, що після цього поєдинку буде оголошено про дату бою Усик – Ф’юрі.

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