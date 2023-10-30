ФІФА відсторонила Луїса Рубіалеса на 3 роки за поцілунок футболістки у фіналі ЧС
Колишнього президента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса відсторонили на три роки від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом.
Рішення ухвалив дисциплінарний комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА), посилаючись на порушення своєї статті 13 дисциплінарного кодексу.
— ФІФА підтверджує свою абсолютну відданість повазі та захисту недоторканності всіх людей і забезпеченню дотримання основних правил гідної поведінки, – йдеться в заяві.
У заяві також йдеться, що рішення може бути оскаржене в Апеляційному комітеті ФІФА.
Стаття 13 дисциплінарного кодексу ФІФА стосується образливої поведінки і порушення принципів чесної гри.
Рубіалес поцілував футболістку Дженні Ермосо в губи після перемоги збірної Іспанії над Англією у фіналі жіночого чемпіонату світу з футболу.
46-річний Рубіалес стверджував, що поцілунок на післяматчевій церемонії презентації був “взаємним”, але Ермосо стверджувала, що це не так. Хвиля критики та розпочате розслідування після інциденту змусили Рубіалеса піти у відставку у вересні. Пізніше Ермосо подав судовий позов проти Рубіалеса.
У вересні у національному суді в Мадриді розглядалася кримінальна скарга на сексуальне насильство і примус проти Рубіалеса. Футбольному чиновнику згодом заборонили наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів. Він відкинув звинувачення.
Дії Рубіалеса викликали широку критику, більшість гравців команди-переможниці Мундіалю бойкотували виклики у збірну, поки у футбольній федерації не відбудуться зміни.
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