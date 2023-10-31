АПЛ розслідує трансфери Челсі з російського Анжи у 2013 році: що загрожує клубу

Англійська Прем’єр-ліга розпочала розслідування щодо трансферів лондонського Челсі за часів “епохи Абрамовича”. Йдеться про переходи футболістів Вілліана та Самуеля Ето’О із російського клубу Анжи Махачкала у 2013 році.

Як пише The Times із посиланням на джерела, частиною розслідування є таємні трансферні платежі після підписання бразильського та камерунського гравців після того, як на них звернули увагу нинішні власники Челсі.

Підозрюється, що фінансові документи вказують на те, що, можливо, були здійснені платежі “російським компаніям”, які не були пов’язані з будь-яким трансферним договором.

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Анжи оформив трансфер Вілліана за 30 млн фунтів стерлінгів із донецького Шахтаря в січні 2013 року, а потім продав його Челсі за ту ж суму в серпні того ж року. Ето’О приєднався до команди, яку тоді очолював Жозе Моурінью, під час того ж трансферного вікна, погодившись на скорочення зарплати на 10 млн фунтів.

Немає жодних припущень, що обидва гравці знали про пов’язані з цим схеми, але їхні трансфери є частиною поточного розслідування щодо клубу за часів правління російського бізнесмена Романа Абрамовича.

У відповідь на ці звинувачення Челсі оприлюднив заяву, в якій пояснив, що платежі не стосуються жодної особи, яка наразі працює в клубі.

У клубі повідомили, що перед завершенням купівлі нові власники дізналася про потенційно неповну фінансову звітність щодо минулих транзакцій під час володіння клубом Абрамовичем.

— Одразу після завершення купівлі клуб самостійно повідомив про ці питання усім відповідним футбольним регуляторам, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Прем’єр-ліга маж повноваження потенційно зняти очки або накласти великий штраф, якщо буде доведено порушення фінансового феєр-плей.

У травні 2022 року Роман Абрамович оформив продаж Челсі консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі. Повідомлялося, що Абрамович з продажу нічого не отримає, а уряд Британії заморозить ці кошти, а потім спрямує на підтримку України.

Джерело : The Times

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