Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

АПЛ розслідує трансфери Челсі з російського Анжи у 2013 році: що загрожує клубу

Вілліан
Фото: Depositphotos

Англійська Прем’єр-ліга розпочала розслідування щодо трансферів лондонського Челсі за часів “епохи Абрамовича”. Йдеться про переходи футболістів Вілліана та Самуеля Ето’О із російського клубу Анжи Махачкала у 2013 році.

Як пише The Times із посиланням на джерела, частиною розслідування є таємні трансферні платежі після підписання бразильського та камерунського гравців після того, як на них звернули увагу нинішні власники Челсі.

Підозрюється, що фінансові документи вказують на те, що, можливо, були здійснені платежі “російським компаніям”, які не були пов’язані з будь-яким трансферним договором.

Зараз дивляться

Анжи оформив трансфер Вілліана за 30 млн фунтів стерлінгів із донецького Шахтаря в січні 2013 року, а потім продав його Челсі за ту ж суму в серпні того ж року. Ето’О приєднався до команди, яку тоді очолював Жозе Моурінью, під час того ж трансферного вікна, погодившись на скорочення зарплати на 10 млн фунтів.

Немає жодних припущень, що обидва гравці знали про пов’язані з цим схеми, але їхні трансфери є частиною поточного розслідування щодо клубу за часів правління російського бізнесмена Романа Абрамовича.

Читайте також
Абрамович затримує переказ: виручені від продажу Челсі майже $3 млрд досі заморожені
Роман Абрамович

У відповідь на ці звинувачення Челсі оприлюднив заяву, в якій пояснив, що платежі не стосуються жодної особи, яка наразі працює в клубі.

У клубі повідомили, що перед завершенням купівлі нові власники дізналася про потенційно неповну фінансову звітність щодо минулих транзакцій під час володіння клубом Абрамовичем.

— Одразу після завершення купівлі клуб самостійно повідомив про ці питання усім відповідним футбольним регуляторам, – йдеться у заяві.

Зазначається, що Прем’єр-ліга маж повноваження потенційно зняти очки або накласти великий штраф, якщо буде доведено порушення фінансового феєр-плей.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

У травні 2022 року Роман Абрамович оформив продаж Челсі консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі. Повідомлялося, що Абрамович з продажу нічого не отримає, а уряд Британії заморозить ці кошти, а потім спрямує на підтримку України.

Джерело: The Times
Анжи, АПЛ, Вілліан, Роман Абрамович, Самуель Ето'О, Трансфер, Футбол, Челсі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч: Маркевич назвав свого фаворита
Мирон Маркевич
Австралія не подаватиме заявку на проведення ЧС-2034, залишився один кандидат
стадіон у Перті (Австралія)
Ліонель Мессі став восьмиразовим володарем Золотого м’яча
Мессі із Золотим м'ячем
ФІФА відсторонила Луїса Рубіалеса на 3 роки за поцілунок футболістки у фіналі ЧС
Луїс Рубіалес
Золотий м’яч-2023: де дивитися церемонію та списки усіх номінантів
Золотий м'яч

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
АПЛ розслідує трансфери Челсі з російського Анжи у 2013 році: що загрожує клубу
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
АПЛ розслідує трансфери Челсі з російського Анжи у 2013 році: що загрожує клубу
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
АПЛ розслідує трансфери Челсі з російського Анжи у 2013 році: що загрожує клубу
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
АПЛ розслідує трансфери Челсі з російського Анжи у 2013 році: що загрожує клубу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь