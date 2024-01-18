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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Світоліна впевнено вийшла до третього кола Australian Open

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна подолала друге коло на турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2024.

У двох сетах 19-та сіяна українка впоралася з представницею Болгарії Вікторією Томою з рахунком 6:1, 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 6 хвилин, за які Світоліна зробила один ейс, припустилася однієї помилки та реалізувала шість із семи брейкпойнтів.

Зараз дивляться

Australian Open-2024. Еліна Світоліна — Вікторія Томова – 6:1, 6:3

На старті зустрічі Світоліна програла перший гейм, але виграла шість наступних. Другий сет відбувався за рівної боротьби, але у сьомому розіграші Еліна зробила брейк та повела у рахунку. Після цього вона дотисла суперницю та завершила партію перемогою 6:3.

Це була третя очна зустріч спортсменку – у попередніх українка також не програвала.

До третього кола австралійського мейджора Світоліна вийшла удев’яте. Найкращим результатом для українки на кортах Мельбурна був чвертьфінал, куди вона двічі виходила у 2018 та 2019 роках.

За вихід до 1/8 фіналу турніру Світоліна зіграє проти переможниці матчу між чешкою Катериною Синяковою та швейцаркою Вікторією Голубіч.

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Напередодні до третього кола Australian Open-2024 вийшли Леся Цуренко, яка обіграла Ребеку Масарову з Іспанії, а також Марта Костюк після перемоги над сіяною бельгійкою Елізе Мертенс.

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Australian Open, Еліна Світоліна, Теніс
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