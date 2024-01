Світоліна впевнено вийшла до третього кола Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна подолала друге коло на турнірі серії Grand Slam – Australian Open-2024.

У двох сетах 19-та сіяна українка впоралася з представницею Болгарії Вікторією Томою з рахунком 6:1, 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 6 хвилин, за які Світоліна зробила один ейс, припустилася однієї помилки та реалізувала шість із семи брейкпойнтів.

На старті зустрічі Світоліна програла перший гейм, але виграла шість наступних. Другий сет відбувався за рівної боротьби, але у сьомому розіграші Еліна зробила брейк та повела у рахунку. Після цього вона дотисла суперницю та завершила партію перемогою 6:3.

Це була третя очна зустріч спортсменку – у попередніх українка також не програвала.

Svitolina sails through

The world No.23 secures a spot in the third round with a 6-1 6-3 win over Tomova!@ElinaSvitolina • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/y4hxuXWC85

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024