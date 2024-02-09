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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Канзас-Сіті Чіфс — Сан-Франциско Форті Найнерс: прогноз букмекерів на Супербоул 2024

Джордан Мейсон Сан-Франциско Форті Найнерс
Фото: Getty Images

Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс зустрінуться в ніч з 11 на 12 лютого у фінальному матчі за звання чемпіона північноамериканської Національної футбольної ліги.

Гра відбудеться у Лас-Вегасі (штат Невада) на багатофункціональній арені Елліджент Стедіум. Початок матчу після 01.30 ночі за київським часом.

Прогноз букмекерів на Супербоул 2024

На думку букмекерів, фаворитами матчу є Сан-Франциско Форті Найнерс. На перемогу підопічних Кайла Шенахена приймають ставки з коефіцієнтом 1.82. Успіх Канзас-Сіті Чіфс оцінюють в 2.05. 

Зараз дивляться

Цьогорічний Супербоул стане матчем-реваншем за фінал НФЛ чотири роки тому, в якому Чіфс обіграли Форті Найнерс з рахунком 31:20.

Чіфс прагнуть виграти свій четвертий трофей та третій за останні п’ять років, тоді як їхні суперники в разі перемоги можуть стати шестиразовими переможцями в історії фіналів НФЛ.

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В останніх п’яти очних зустрічах Канзас-Сіті чотири рази перемагав Сан-Франциско. Чіфс набирали 161 очко проти Форті-Найнерс, пропустивши при цьому лише 102 очка.

У Супербоулі розігрують титул чемпіона НФЛ попереднього року. Тобто, зустріч яка відбудеться в Лас-Вегасі, визначить найкращу команду ліги 2023 року.

Саме тому ігри за титул Вінса Ломбарді традиційно прийнято позначати цифрами. Цьогорічний Супербоул вже 58-й за ліком – LVIII.

Чинним чемпіоном НФЛ є Канзас-Сіті Чіфс, які у 2023 році у фінальному матчі обіграли Філадельфію Іглз.

Американський футбол, НФЛ, Супербоул
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