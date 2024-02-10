Супербоул-2024 безкоштовно покажуть в Україні: де та коли дивитися фінал НФЛ

Канзас-Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс зіграють у фінальному матчі за звання чемпіона НФЛ – Супербоул-2024. Зустріч відбудеться у ніч з 11 на 12 лютого у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені Елліджент Стедіум.

Початок матчу о 01.30 за київським часом.

Де дивитися Супербоул-2024

Вболівальники в Україні мають нагоду подивитися гру безкоштовно на платформі DAZN.

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Фінальну гру НФЛ також транслюватиме Paramount+.

Вперше в історії трофей Вінса Ломбарді розіграють у місті Лас-Вегас. Гімн США виконає кантрі-співачка Ріба Макінтайр, а гедлайнером шоу у перерві Супербоула стане Ашер.

Як безкоштовно подивитися Супербоул в Україні

Шанувальники американського футболу у цьому сезоні мають унікальну можливість переглядати матчі НФЛ безкоштовно у хорошій якості на сервісі DAZN

Для початку треба створити акаунт на сайті DAZN, вказавши свої дані ім’я, прізвище, електронну пошту та придумати пароль. За бажанням ви можете вказати, хочете чи ні отримувати новини від сервісу.

Після цього вас може перевести на сторінку, де пропонується придбати пакет трансляцій. Але не переживайте – цього не треба робити. Перейдіть далі на головну сторінку.

Через значок ліворуч зверху це не спрацює, тому ви можете просто заново відкрити головну сторінку або перейти через одне з посилань знизу на головну.

Далі потрібно натиснути меню та зайти свій акаунт на сервісі після цього обрати пункт NFL Subscription (Підписка НФЛ).

Тоді вас переведе на сторінку, де вказана оплата 0.00 грн. Для завершення активації потрібно ввести дані платіжної карти. З вас нічого не зніме або іншими словами проведеться транзакція за 0.00 грн.

Коли карта буде підв’язана до акаунту DAZN ви, як користувач в Україні, зможете безкоштовно насолоджуватися трансляціями матчів НФЛ та фінальної гри – Супербоул.

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