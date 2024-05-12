Ломаченко після бою з Камбососом вийшов на ринг із прапором, але про Україну не згадував

Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над австралійцем Джорджем Камбососом 12 травня вийшов на ринг, загорнувшись в український прапор, однак під час своєї промови про Україну не згадав.

LOMA IS BAAAAAAACK ???????????? pic.twitter.com/EFi5KtkKrA — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Промова Ломаченка після перемоги над Камбососом

Василь Ломаченко свою промову після перемоги над Камбососом почав зі слів подяки Ісусу Христу.

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Потім Ломаченко віддав належне своєму супернику, зауваживши, що в нього сильна команда.

Далі подякував уже своїй команді, своєму батькові та тренерові, сім’ї, дітям, друзям, усім людям “за підтримку боксу” та побажав їм Божого благословення.

– Сьогодні я знову чемпіон світу. Цей титул і бій – для мого батька. Хочу сказати йому, що дуже вдячний та ціную його. Він тренував мене, готував та заслужив на це. Цей пояс – для мого батька, – сказав Василь Ломаченко.

Після перемоги над Камбососом, каже український боксер, він хоче повернутися додому та провести час із сім’єю.

Результат бою Ломаченко – Камбосос

Бій Ломаченко – Камбосос завершився достроковою перемогою українського боксера в 11-му раунді.

Рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Ломаченка, після того, як українець двічі відправив Камбососа в нокдаун.

Отже, 12 травня Василь Ломаченко завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.

Усі найголовніші моменти поєдинку читайте в текстовій онлайн-трансляції бою Ломаченко – Камбосос на Фактах ICTV.

Фото: Top Rank Boxing

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