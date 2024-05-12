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Спорт
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ломаченко після бою з Камбососом вийшов на ринг із прапором, але про Україну не згадував

Василь Ломаченко після перемоги над Камбососом 12 травня 2024

Український боксер Василь Ломаченко після перемоги над австралійцем Джорджем Камбососом 12 травня вийшов на ринг, загорнувшись в український прапор, однак під час своєї промови про Україну не згадав.

Промова Ломаченка після перемоги над Камбососом

Василь Ломаченко свою промову після перемоги над Камбососом почав зі слів подяки Ісусу Христу.

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Потім Ломаченко віддав належне своєму супернику, зауваживши, що в нього сильна команда.

Далі подякував уже своїй команді, своєму батькові та тренерові, сім’ї, дітям, друзям, усім людям “за підтримку боксу” та побажав їм Божого благословення.

– Сьогодні я знову чемпіон світу. Цей титул і бій – для мого батька. Хочу сказати йому, що дуже вдячний та ціную його. Він тренував мене, готував та заслужив на це. Цей пояс – для мого батька, – сказав Василь Ломаченко.

Після перемоги над Камбососом, каже український боксер, він хоче повернутися додому та провести час із сім’єю.

Результат бою Ломаченко – Камбосос

Бій Ломаченко – Камбосос завершився достроковою перемогою українського боксера в 11-му раунді.

Рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу Ломаченка, після того, як українець двічі відправив Камбососа в нокдаун.

Отже, 12 травня Василь Ломаченко завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.

Усі найголовніші моменти поєдинку читайте в текстовій онлайн-трансляції бою Ломаченко – Камбосос на Фактах ICTV.

Фото: Top Rank Boxing

Бокс, Василь Ломаченко
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