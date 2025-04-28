Дюбуа штовхнув Усика під час дуелі поглядів на стадіоні Вемблі

Український боксер Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа зустрілися на стадіоні Вемблі в Лондоні перед своїм боєм за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Під час дуелі поглядів суперник українця штовхнув його.

Дюбуа штовхнув Усика під час битви поглядів

У понеділок, 28 квітня, суперники зустрілися на арені, де незабаром відбудеться їхній бій. Олександр Усик першим вийшов на поле і викликав Даніеля Дюбуа на дуель.

Після виходу британця обидва спортсмени зійшлися в центрі стадіону і провели битву поглядів. Під час неї Дюбуа штовхнув українця.

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Усик відреагував миттєво – став у бойову стійку і посміхнувся. У цей момент у ситуацію втрутилася охорона.

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Також у мережі з’явилося ще одне відео цієї дуелі поглядів, де видно, як Дюбуа після штовханини ще й двічі образив Усика, назвавши його “боягузом”.

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Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні Вемблі. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Зараз Олександр Усик володіє поясами WBA, WBO, WBC і IBO, а Дюбуа – титулом IBF.

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