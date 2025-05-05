Олександр Усик оголосив про завершення кар’єри: хто стане останнім опонентом боксера

Олександр Усик — боксер з України, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC та IBO. У 38 років він залишається непереможеним, а його кар’єра — приклад стійкості, дисципліни та безкомпромісного прагнення до перемоги.

Факти ICTV дізнавалися, чи справді Усик завершує кар’єру та з ким він планує провести останній бій.

Що відомо про завершення кар’єри Олександра Усика

Нещодавно Усик заявив, що планує завершити кар’єру після ще двох поєдинків. Про це боксер повідомив у Лондоні, в інтерв’ю Mail Sport Boxing.

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– Я думаю два бої — і досить. Якщо я кажу, значить це правда, – сказав Усик.

Найближчий бій Усика відбудеться 19 липня в Лондоні проти Даніеля Дюбуа, 27-річного британця та чинного чемпіона світу за версією IBF. Це буде реванш: перший поєдинок між ними у серпні 2023 року завершився перемогою Усика нокаутом.

Тепер він захищатиме пояси WBA, WBO та WBC, а також спробує повернути титул IBF, який втратив перед другим боєм з Тайсоном Ф’юрі влітку 2024 року.

На нещодавній пресконференції промоутер Дюбуа Френк Воррен заявив, що Олександр Усик — один із найкращих боксерів важкої ваги свого покоління.

Попри ці слова, напруга між суперниками відчувається — на дуелі поглядів Дюбуа навіть штовхнув Усика, але той миттєво став у бойову стійку, змусивши опонента відступити.

В інтерв’ю Усик повідомив, що не відчуває ненависті до свого опонента. А все, що відбулося на дуелі поглядів, на думку боксера, — це лише шоу.

Хто стане останнім суперником Усика перед завершенням кар’єри

Боксер заявив, що розглядає два варіанти: Ентоні Джошуа або Тайсон Ф’юрі, але надає перевагу Ф’юрі. За свою кар’єру Усик уже двічі перемагав його — у травні та грудні 2024 року, і можливо, третій бій стане завершальним акордом його професійної кар’єри.

Дата фінального бою невідома, сам Олександр наголосив: саме Ф’юрі він хоче бачити своїм останнім суперником. Наразі неясно, чи погодиться Ф’юрі стати суперником Усика в його прощальному бою.

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