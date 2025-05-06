Лунін може замінити скандального голкіпера у клубі АПЛ – ЗМІ

Голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін зацікавив англійську Астон Віллу. Зазначається, що влітку цьогорічний чвертьфіналіст Ліги чемпіонів нібито може розпрощатися із голкіпером Еміліано Мартінесом, тому шукає йому заміну.

Про це повідомляють іспанський ресурс Defensa Central та британська газета Birmingham Mail.

Лунін може стати гравцем Астон Вілли

Іспанські журналісти пишуть, що Астон Вілла “спокушає” українського голкіпера на перехід напередодні відкриття літнього трансферного вікна.

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Ба більше, у підписанні Луніна нібито особисто зацікавлений головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.

Інформація про це з’явилася на тлі інтересу з боку клубів із Саудівської Аравії до 32-річного Еміліано Мартінеса, який є чинним чемпіоном світу у складі збірної Аргентини та прославився скандальними витівками на футбольному полі.

Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Андрія Луніна у €20 млн.

Минулого року Лунін підписав новий контракт із Реалом до літа 2030 року, але у ЗМІ час від часу з’являються припущення, що українець залишить Сантьяго Бернабеу раніше. У березні з’явилася інформація, що вершкові нібито не відпустять українця менш як за €20-€25 млн.

На це також може вплинути підписання нового контракту Реала з першим номером Тібо Куртуа та перехід до лав королівського клубу 24-річного воротаря Еспаньйола Хоана Гарсії.

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