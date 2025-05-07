Цього тижня стануть відомі обидва фіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Станом на 7 травня вже відомий перший фіналіст турніру.

Факти ICTV розповідають, хто вийшов у фінал Ліги чемпіонів 2025 року.

Хто зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Фінал Ліги чемпіонів 2025 року прийме Мюнхен. Першим учасником вирішального матчу Ліги чемпіонів став міланський Інтер.

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У двоматчевому протистоянні з Барселоною Інтер здобув перемогу з рахунком 7:6 (3:3, 4:3) за сумою двох матчів.

Для нерадзуррі це буде сьомий фінал Ліги чемпіонів в історії. Тричі Інтер підіймав трофей у сезонах: 1963/64, 1964/65 та 2009/10. Водночас це також буде для команди другий фінал ЛЧ за останні три роки (у сезоні-2023/24 Інтер програв Манчестер Сіті 0:1).

Хто стане другим фіналістом Ліги чемпіонів, стане відомо у середу, 7 травня, у матчі, який відбудеться у Парижі між чинним чемпіоном Франції ПСЖ та лондонським Арсеналом.

Перший матч у цій парі тиждень тому завершився мінімальною перемогою клубу з Парижа з рахунком 1:0.

Фінал Ліги чемпіонів 2025 відбудеться у суботу, 31 травня, на стадіоні Альянц-Арена.

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