Великий фанат футболу: відомо, за який клуб вболіває Папа Лев XIV
У Ватикані 8 травня було обрано нового Папу Римського. Лідером Римо-католицької церкви було обрано американського кардинала Роберта Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV.
Попередній понтифік Франциск був палким вболівальником аргентинського футбольного клубу Сан-Лоренцо. Але як з’ясувалося, Лев XIV теж є шанувальником футболу.
За кого вболіває Папа Лев XIV
Місцевий душпастир Джузеппе Пагано в інтерв’ю для ЗМІ розповів, що Папа Лев XIV є шанувальником команди Серії А, за яку виступає футболіст збірної України Артем Довбик.
Папа Римський вболіває за римську Рому.
— Він любить спорт. Він великий фанат Роми. Я розмовляв з ним після матчу Рома – Фіорентина. Він жартома сказав мені: Перемога Роми – це перше диво Франциска після його смерті, – розповів Пагано.
За його словами, він навчався разом із понтифіком у 1983 році у Римі, а потім вони там працювали разом.
— З ним швидко встановлюються відносини взаємної довіри, а коли ми разом подорожували, нам також було весело, він людина, яка хоче вчитися, цікавиться різними речами, у нього багато хобі, він любить водити машину, він міг би робити це годинами, – додав Пагано про обраного понтифіка.
Зазначимо, що Лев XIV став першим Папою Римським зі Сполучених Штатів. Також він 267-й Папа в історії.
Джерело: Roma Press