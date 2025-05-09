Великий фанат футболу: відомо, за який клуб вболіває Папа Лев XIV

У Ватикані 8 травня було обрано нового Папу Римського. Лідером Римо-католицької церкви було обрано американського кардинала Роберта Прево, який обрав собі ім’я Лев XIV.

Попередній понтифік Франциск був палким вболівальником аргентинського футбольного клубу Сан-Лоренцо. Але як з’ясувалося, Лев XIV теж є шанувальником футболу.

За кого вболіває Папа Лев XIV

Місцевий душпастир Джузеппе Пагано в інтерв’ю для ЗМІ розповів, що Папа Лев XIV є шанувальником команди Серії А, за яку виступає футболіст збірної України Артем Довбик.

Зараз дивляться

Папа Римський вболіває за римську Рому.

— Він любить спорт. Він великий фанат Роми. Я розмовляв з ним після матчу Рома – Фіорентина. Він жартома сказав мені: Перемога Роми – це перше диво Франциска після його смерті, – розповів Пагано.

За його словами, він навчався разом із понтифіком у 1983 році у Римі, а потім вони там працювали разом.

— З ним швидко встановлюються відносини взаємної довіри, а коли ми разом подорожували, нам також було весело, він людина, яка хоче вчитися, цікавиться різними речами, у нього багато хобі, він любить водити машину, він міг би робити це годинами, – додав Пагано про обраного понтифіка.

Зазначимо, що Лев XIV став першим Папою Римським зі Сполучених Штатів. Також він 267-й Папа в історії.

Джерело: Roma Press

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.