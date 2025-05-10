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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чемпіонат світу з хокею 2025: розклад матчів, результати та де дивитися

чемпіонат світу з хокею
Фото: Getty Images

Чемпіонат світу з хокею 2025 в елітному дивізіоні стартував 9 травня та триватиме до 25 травня. Турнір приймають Швеція та Данія.

Чинним чемпіоном світу є збірна Чехії, яка у фіналі Мундіалю минулого року здолала Швейцарію.

Факти ICTV представляють календар та розклад матчів чемпіонату світу з хокею 2025, склади груп та де дивитися онлайн матчі хокейного ЧС.

Зараз дивляться

Склади груп на ЧС-2025 із хокею

У змаганнях візьмуть участь 16 найкращих команд світу. Команди розділені на дві групи – по вісім у кожній.

  • Група А: Канада, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія, Франція, Словенія;
  • Група В: Чехія, Швейцарія, США, Німеччина, Данія, Норвегія, Казахстан, Угорщина.

Формат ЧС із хокею складається із групового етапу та раунду плейоф, куди кваліфікуються по чотири найкращих команди з кожної групи.

Збірні, які фінішують останніми у групах, наступний сезон проведуть у дивізіоні IA та стануть одними з суперників збірної України.

Чемпіонат світу з хокею 2025: календар

  • Груповий етап – 9-20 травня;
  • 1/4 фіналу – 22 травня;
  • Півфінали – 24 травня;
  • Матч за бронзу – 25 травня
  • Фінал – 25 травня.

Чемпіонат світу з хокею 2025: розклад

П’ятниця, 9 травня

  • 17:20. Австрія — Фінляндія (Група А) – 1:2;
  • 17:20. Швейцарія — Чехія (Група В) – 4:5 (після овертайму);
  • 21:20. Швеція — Словаччина (Група А) – 5:0;
  • 21:20. Данія — США (Група В) – 0:5.

Субота, 10 травня

  • 13:20. Словенія — Канада (Група А);
  • 13:20. Норвегія — Казахстан (Група В);
  • 17:20. Швеція — Австрія (Група А);
  • 17:20. Німеччина — Угорщина (Група В);
  • 21:20. Франція — Латвія (Група А);
  • 21:20. Данія — Швейцарія (Група В).

Неділя, 11 травня

  • 13:20. Словаччина — Словенія (Група А);
  • 13:20. США — Угорщина (Група В);
  • 17:20. Латвія — Канада (Група А);
  • 17:20. Німеччина — Казахстан (Група В);
  • 21:20. Фінляндія — Франція (Група А);
  • 21:20. Норвегія — Чехія (Група В).

Понеділок, 12 травня

  • 17:20. Австрія — Словаччина (Група А);
  • 17:20. США — Швейцарія (Група В);
  • 21:20. Фінляндія — Швеція (Група А);
  • 21:20. Чехія — Данія (Група В).

Вівторок, 13 травня

  • 17:20. Словенія — Латвія (Група А);
  • 17:20. Норвегія — Німеччина (Група В);
  • 21:20. Канада — Франція (Група А);
  • 21:20. Казахстан — Угорщина (Група В).

Середа, 14 травня

  • 17:20. Словаччина — Франція (Група А);
  • 17:20. США — Норвегія (Група В);
  • 21:20. Латвія — Швеція (Група А);
  • 21:20. Казахстан — Данія (Група В).

Четвер, 15 травня

  • 17:20. Фінляндія — Словенія (Група А);
  • 17:20. Швейцарія — Німеччина (Група В);
  • 21:20. Канада — Австрія (Група А);
  • 21:20. Чехія — Угорщина (Група В).

П’ятниця, 16 травня

  • 17:20. Австрія — Франція (Група А);
  • 17:20. Угорщина — Данія (Група В);
  • 21:20. Швеція — Словенія (Група А);
  • 21:20. Швейцарія — Норвегія (Група В).

Субота, 17 травня

  • 13:20. Фінляндія — Латвія (Група А);
  • 13:20. США — Німеччина (Група В);
  • 17:20. Франція — Швеція (Група А);
  • 17:20. Чехія — Казахстан (Група В);
  • 21:20. Канада — Словаччина (Група А);
  • 21:20. Данія — Норвегія (Група В).

Неділя, 18 травня

  • 17:20. Словенія — Австрія (Група А);
  • 17:20. Казахстан — США (Група В);
  • 21:20. Словаччина — Латвія (Група А);
  • 21:20. Угорщина — Швейцарія (Група В).

Понеділок, 19 травня

  • 17:20. Франція — Словенія (Група А);
  • 17:20. Німеччина — Чехія (Група В);
  • 21:20. Канада — Фінляндія (Група А);
  • 21:20. Угорщина — Норвегія (Група В).

Вівторок, 20 травня

  • 13:20. Латвія — Австрія (Група А);
  • 13:20. Швейцарія — Казахстан (Група В);
  • 17:20. Словаччина — Фінляндія (Група А);
  • 17:20. Чехія — США (Група В);
  • 21:20. Швеція — Канада (Група А);
  • 21:20. Німеччина — Данія (Група В).

Де дивитися ЧС із хокею 2025

Матчі елітного чемпіонату світу з хокею 2025 року транслюватиме Суспільне Спорт. Ігри Мундіалю будуть доступні також на місцевих телеканалах Суспільного.

Загалом Суспільне покаже 19 матчів групової стадії, а також шість ігор плейоф (усі матчі у повному обсязі, починаючи з півфіналів).

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