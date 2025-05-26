Бетіс – Челсі: де дивитися онлайн фінал Ліги конференцій

Матч Бетіс – Челсі у фіналі Ліги конференцій визначить нового володаря трофею сезону-2024/25. Гра відбудеться 26 травня на Міському стадіоні у польському Вроцлаві.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Бетіс – Челсі, де дивитися та хто покаже в Україні гру зелено-білих та аристократів у фіналі Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

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Бетіс – Челсі: де дивитися

Пряму трансляцію матчу Бетіс – Челсі можна буде подивитися на платформі Megogo.

Трансляція фіналу Ліги конференцій буде доступна на каналі Megogo Футбол 1, а також в підрозділі Футбол у розділі Спорт.

Матч Бетіс – Челсі можна буде онлайн подивитися за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL.

На фіналі Ліги конференцій працюватиме боснійська бригада рефері на чолі з Ірфаном Пельто. Йому асистуватимуть Давор Бельо та Сенад Ібришимбігович. Четвертим арбітром призначено турка Халіла Мелера.

За VAR відповідатиме француз Жером Брізар, якому допомагатимуть його земляк Віллі Делажо та італієць Марко Ді Белло.

До фіналу Ліги конференцій Бетіс вийшов завдяки перемозі над італійською Фіорентиною, а Челсі в 1/2 фіналу здолав шведський Юргорден.

Чинним переможцем Ліги конференцій є грецький Олімпіакос, який у фіналі 2024 року обіграв Фіорентину.

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