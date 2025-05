Linkin Park запалив перед фіналом Ліги чемпіонів-2025

Американський рок-гурт Linkin Park виступив перед початком фінального матчу Ліги чемпіонів-2025 між Парі Сен-Жермен і міланським Інтером.

Це сталося за кілька хвилин до стартового свистка фінального матчу Ліги чемпіонів-2025 у Мюнхені на Альянц-Арені.

Виступ Linkin Park у фіналі ЛЧ-2025

Linkin Park виконали чотири пісні під час короткого виступу на Альянц Арені перед фінальним матчем ЛЧ між міланським ПСЖ та Інтером.

Зараз дивляться

Це були треки The Emptiness Machine, In the End, Numb та Heavy Is The Crown (w/ Up From The Bottom + Numb UEFA remix intro).

“Linkin Park” Por el show que brindaron en la previa de la final entre Inter y PSG por la UEFA Champions League. Son todo lo que está bien, la concha de la lora.

pic.twitter.com/Rjr5oWNVvU — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) May 31, 2025

Зазначимо, що Факти ICTV ведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів-2025, де зібрані усі найцікавіші моменти гри.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.