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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.

Linkin Park запалив перед фіналом Ліги чемпіонів-2025

Linkin Park
Фото: Getty Images

Американський рок-гурт Linkin Park виступив перед початком фінального матчу Ліги чемпіонів-2025 між Парі Сен-Жермен і міланським Інтером.

Це сталося за кілька хвилин до стартового свистка фінального матчу Ліги чемпіонів-2025 у Мюнхені на Альянц-Арені.

Виступ Linkin Park у фіналі ЛЧ-2025

Linkin Park виконали чотири пісні під час короткого виступу на Альянц Арені перед фінальним матчем ЛЧ між міланським ПСЖ та Інтером.

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Це були треки The Emptiness Machine, In the End, Numb та Heavy Is The Crown (w/ Up From The Bottom + Numb UEFA remix intro).

Зазначимо, що Факти ICTV ведуть текстову онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів-2025, де зібрані усі найцікавіші моменти гри.

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