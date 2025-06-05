Цей день настав: Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версією IBF Василь Ломаченко оголосив про завершення кар’єри у віці 37 років.

Про це боксер повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Ломаченко завершив кар’єру

— У житті будь-якого спортсмена настає день, коли він вішає рукавички на цвях. У нашій історії цей день настав, – сказав він.

Далі Ломаченко подякував Ісусу Христу за все, що він для нього зробив. Василь сказав, що щасливий, що ближче до кінця кар’єри до нього “прийшло розуміння”, у який бік має рухатися людина.

Зараз дивляться

Ломаченко відзначив, що його батько навчив його не лише мистецтву боксу, а й бути прикладом для своїх дітей. Він додав, що робив багато помилок у житті та в залі, але наставник завжди був поруч та, коли потрібно було, вносив корективи.

Свого менеджера Егіса Клімаса він назвав “найкращим менеджером у світі”, який став другом та частиною сім’ї. Також він висловив вдячність компанії Top Rank, її керівнику Бобу Аруму, а також США та вболівальникам боксу.

Досягнення Ломаченка

Василь Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном, вигравши золото Ігор у 2008 та 2012 роках. Він — дворазовий чемпіон світу та срібний призер на аматорському рівні.

У профі він провів 21 бій, в яких здобув 18 перемог, з яких 11 – нокаутом. Зазнав трьох поразок від Орландо Салідо, Теофімо Лопеса та Девіна Хейні.

Володів титулом чемпіона WBO у напівлегкій вазі, у другій напівлегкій вазі також титулом WBO. У легкій вазі був чемпіоном за версіями WBA (Super), WBO, The Ring та WBC (franchise). У 2020 році Ломаченко програв об’єднавчий бій Лопесу за всі ці титули.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли в 11-му раунді нокаутував австралійця Джорджа Камбососа і завоював вакантний титул IBF.

Його наступним суперником мав стати американець Реймонд Мураталла, який отримав право на проведення обов’язкового бою з Ломаченком. IBF поставила умову – організувати цей поєдинок до 8 жовтня.

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