ЧС-2026 з футболу: список збірних, що вийшли у фінальну частину
Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Національні збірні господарів отримали від ФІФА прямі путівки на Мундіаль.
Всього у ЧС-2026 візьмуть участь 48 команд, з яких 45 збірних відберуться через кваліфікаційні турніри.
Якщо у Європі відбір лише стартував, то на деяких континентах він вже завершується. Тому вже відомі перші команди, які здобули путівки на ЧС-2026.
Факти ICTV зібрали список збірних, що вийшли у фінальну частину ЧС-2026 з футболу.
ЧС-2026 з футболу: хто вийшов до фінальної частини турніру
Нині на футбольний Мундіаль 2026 року відібралися через відбірковий етап вже сім збірних.
- Азія (5/8): Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея;
- Південна Америка (1/6): Аргентина
- Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика
- Океанія (1/1): Нова Зеландія;
- Європа (0/16):
- Африка (0/9):
- Переможці плейоф (0/2):
Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться 11 червня – 19 липня. Він унікальним тим, що вперше у ЧС візьмуть участь 48 збірних. Тривалий час на ЧС використовували формат із 32 командами-учасницями.
Матч-відкриття ЧС-2026 має відбутися 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальна гра 19 липня у Нью-Йорку.
Збірна України розпочне відбір на ЧС-2026 восени цього року. Підопічні Сергія Реброва гратимуть у групі D, де їхніми суперниками стали команди Франції, Ісландії та Азербайджану.