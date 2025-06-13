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Суперкомп’ютер назвав фаворитів клубного ЧС-2025: головні претенденти

ПСЖ Руїс
Фото: Getty Images

Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу в клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року, який стартує 15 червня у Сполучених Штатах.

Аналітики виділяють чотири команди, шанси на перемогу в турнірі яких перевищує 10%.

Хто фаворит клубного ЧС-2025

Фаворитом клубного чемпіонату світу-2025 з футболу суперкомп’ютер вважає чинного переможця Ліги чемпіонів – французький Парі Сен-Жермен. Успіх клубу з Парижа оцінюють у 18,5%.

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Другим претендентом на трофей вважають англійський Манчестер Сіті, оцінюючи шанси містян 17,8%. А трійку лідерів замикає мюнхенська Баварія12,8%.

Також у понад 10% оцінюються шанси фіналіста Ліги чемпіонів міланського Інтера12,3%.

10 фаворитів клубного чемпіонату світу-2025

  1. ПСЖ (Франція) – 18,5%
  2. Манчестер Сіті (Англія) – 17,8%
  3. Баварія (Німеччина) – 12,8%
  4. Інтер (Італія) – 12,3%
  5. Реал Мадрид (Іспанія) – 9,8%
  6. Челсі (Англія) – 8,4%
  7. Боруссія Дортмунд – 5,4%
  8. Атлетіко (Іспанія) – 5,1%
  9. Ювентус (Італія) – 3,6%
  10. Бенфіка (Португалія) – 3,3%

Клубний чемпіонат світу стартує вже цієї неділі, 15 червня, та триватиме до 13 липня 2025 року у Сполучених Штатах. Це буде перший розіграш турніру в новому розширеному форматі.

Всього участь у клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть участь 32 клуби з шести футбольних конфедерацій.

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