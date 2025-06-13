Суперкомп’ютер назвав фаворитів клубного ЧС-2025: головні претенденти
Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу в клубному чемпіонаті світу з футболу 2025 року, який стартує 15 червня у Сполучених Штатах.
Аналітики виділяють чотири команди, шанси на перемогу в турнірі яких перевищує 10%.
Хто фаворит клубного ЧС-2025
Фаворитом клубного чемпіонату світу-2025 з футболу суперкомп’ютер вважає чинного переможця Ліги чемпіонів – французький Парі Сен-Жермен. Успіх клубу з Парижа оцінюють у 18,5%.
Другим претендентом на трофей вважають англійський Манчестер Сіті, оцінюючи шанси містян 17,8%. А трійку лідерів замикає мюнхенська Баварія – 12,8%.
Також у понад 10% оцінюються шанси фіналіста Ліги чемпіонів міланського Інтера – 12,3%.
10 фаворитів клубного чемпіонату світу-2025
- ПСЖ (Франція) – 18,5%
- Манчестер Сіті (Англія) – 17,8%
- Баварія (Німеччина) – 12,8%
- Інтер (Італія) – 12,3%
- Реал Мадрид (Іспанія) – 9,8%
- Челсі (Англія) – 8,4%
- Боруссія Дортмунд – 5,4%
- Атлетіко (Іспанія) – 5,1%
- Ювентус (Італія) – 3,6%
- Бенфіка (Португалія) – 3,3%
Клубний чемпіонат світу стартує вже цієї неділі, 15 червня, та триватиме до 13 липня 2025 року у Сполучених Штатах. Це буде перший розіграш турніру в новому розширеному форматі.
Всього участь у клубному чемпіонаті світу-2025 візьмуть участь 32 клуби з шести футбольних конфедерацій.