Одна з топтенісисток України знялася з Вімблдону-2025

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не зіграє на трав’яному турнірі серії Grand Slam – Вімблдон-2025.

Про це зазначено на сайті турніру.

Калініна не зіграє на Вімблдоні-2025

У списку учасників цьогорічного Вімблдону 28-річна Ангеліна Калініна зазначена серед спортсменок, які відмовилися від участі.

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Причини такого рішення української тенісистки поки невідомі. Не виключено, що це через ушкодження або травму.

На початку червня Ангеліна не змогла дограти стартовий матч на турнірі WTA 125 у Барі проти Ірини Шиманович.

Замість Калініної в основному раунді Вімблдону гратиме японська тенісистка Аой Іто.

Вімблдон-2025: хто з українок виступить

В основній заявці Вімблдону-2025 зазначено чотири українки: Еліна Світоліна (13 сіяна), Марта Костюк (26 сіяна), Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Вімблдон у 2025 році відбудеться із 30 червня до 13 липня. Чинною чемпіонкою турніру в жіночому одиночному розряді є чеська тенісистка Барбора Крейчикова, яка у фіналі минулого року у трьох сетах здолала Жасмін Паоліні.

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