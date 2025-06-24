Теж родом із Одеси: Ястремська розповіла про свого хлопця – бійця ММА
Українська тенісистка Даяна Ястремська привідкрила завісу свого особистого життя та розповіла, що з минулого року зустрічається з бійцем ММА на ім’я Давид.
Про це спортсменка розповіла в інтерв’ю виданню Чемпіон.
Хто хлопець Ястремської
Даяна зізналася, що її обранець народився та виріс в її рідній Одесі. Також він трохи молодший за неї.
— Ми познайомилися ще п’ять років тому, але зустрічатися почали минулого року. Він – боєць ММА. Його звуть Давид, він народився і виріс в Одесі і на міжнародному рівні представляє Україну. Хоча він трохи молодший за мене, зовні цього точно не скажеш, – зізналася Ястремська.
Вона додала, що свій останній бій Давид провів рік тому. Зараз його рекорд в октагоні – шість перемог без поразок.
Ястремська також розповіла, що її хлопець тренувався в одному з найвідоміших залів світу – American Top Team у Маямі.
Тенісистка розповіла, що він виступає у середній вазі, тому підібрати правильного суперника – це справжній виклик.
— Слабкі відмовляються, а до боїв із топами поки що не підпускають. Але це нормальна ситуація: у бойових видах спорту дуже важливо правильно вибудувати шлях, щоб у майбутньому претендувати на великі контракти. Звичайно, в ідеалі – з UFC. Я щиро бажаю йому цього і вірю, що він досягне своєї мети, – додала вона.
Даяна пообіцяла, що обов’язково повідомить про трансляцію бою свого хлопця, щойно буде відома наступна дата.
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Минулого тижня Даяна Ястремська вийшла до фіналу тенісного турніру WTA 250 у Ноттінгемі на трав’яному покритті. Проте у вирішальному матчі вона поступилася американці Маккартні Кесслер у двох сетах 4:6, 5:7.
Фото: Даяна Ястремська