Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Ястремська поступилася американці у фіналі трав’яного турніру WTA

Даяна Ястремська
Фото: Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки у фіналі тенісного турніру WTA 250 у Ноттінгемі на трав’яному покритті.

У вирішальному матчі вона поступилася американці Маккартні Кесслер у двох сетах 4:6, 5:7.

Ястремська програла Кесслер у фіналі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 44 хвилини, за які Ястремська зробила чотири ейси, її суперниця – два. Також обидві тенісистки припустилися по дві подвійних помилки.

Зараз дивляться

У першому сеті Кесслер з двома брейками повела 5:2, але віддала свою подачу українці, коли подавала на сет. Даяні вдалося відіграти ще один гейм, але все ж вона поступилася на подачі американки 4:6.

У другій партії ключовим став сьомий гейм на подачі Ястремської, який взяла Кесслер. За рахунку 3:5 українка відіграла п’ять матчболів та залишилася у грі. Даяна зрівняла до 5:5, але два наступних гейми були за суперницею.

Ястремська – Кесслер: відеоогляд матчу фіналу WTA 250

Фінал WTA у Ноттінгемі став для Ястремської сьомим у кар’єрі та другим від початку сезону: перші три українка виграла, тоді як у решті – поступалася.

Нагадаємо, Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA 250 у Ноттінгемі, здолавши у двох сетах польську тенісистку Магду Лінетт із рахунком 6:4, 6:4.

Читайте також
Рейтинг WTA: Світоліна втратила позицію, Калініна знову вибула з першої сотні
рейтинг WTA

Пов'язані теми:

Даяна ЯстремськаТеніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь