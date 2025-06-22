Ястремська поступилася американці у фіналі трав’яного турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська зазнала поразки у фіналі тенісного турніру WTA 250 у Ноттінгемі на трав’яному покритті.

У вирішальному матчі вона поступилася американці Маккартні Кесслер у двох сетах 4:6, 5:7.

Ястремська програла Кесслер у фіналі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 44 хвилини, за які Ястремська зробила чотири ейси, її суперниця – два. Також обидві тенісистки припустилися по дві подвійних помилки.

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У першому сеті Кесслер з двома брейками повела 5:2, але віддала свою подачу українці, коли подавала на сет. Даяні вдалося відіграти ще один гейм, але все ж вона поступилася на подачі американки 4:6.

У другій партії ключовим став сьомий гейм на подачі Ястремської, який взяла Кесслер. За рахунку 3:5 українка відіграла п’ять матчболів та залишилася у грі. Даяна зрівняла до 5:5, але два наступних гейми були за суперницею.

Ястремська – Кесслер: відеоогляд матчу фіналу WTA 250

Фінал WTA у Ноттінгемі став для Ястремської сьомим у кар’єрі та другим від початку сезону: перші три українка виграла, тоді як у решті – поступалася.

Нагадаємо, Ястремська вийшла до фіналу турніру WTA 250 у Ноттінгемі, здолавши у двох сетах польську тенісистку Магду Лінетт із рахунком 6:4, 6:4.

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